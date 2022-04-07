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    盜烏軍臉書發「投降文」！Meta公布俄駭客奇葩手段

    Meta公司7日公布俄國駭客組織手段，除一般假帳號、假消息攻勢外，還包括專門盜取烏克蘭士兵臉書帳號張貼「投降文」，以及設立逾200個假帳號的「檢舉部隊」等。（法新社）

    Meta公司7日公布俄國駭客組織手段，除一般假帳號、假消息攻勢外，還包括專門盜取烏克蘭士兵臉書帳號張貼「投降文」，以及設立逾200個假帳號的「檢舉部隊」等。（法新社）

    2022/04/07 21:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾40天，Meta公司今（7）日公布俄國、白俄駭客組織詳細手段，除一般假帳號、假消息攻勢外，還包括專門盜取烏克蘭士兵臉書帳號張貼「投降文」，以及設立逾200個假帳號的「檢舉部隊」等。

    《CNN》報導，Meta公司今（7）日公布與俄羅斯、白俄羅斯政府有關聯的駭客組織手段，其中包括假冒記者、獨立媒體新聞，偷渡俄羅斯官方觀點；專門盜取烏克蘭軍人的臉書帳號，張貼呼籲投降的貼文；以及設立大量假帳號，針對性檢舉批評俄羅斯的貼文等。

    報導指出，一個與白俄羅斯有關聯的駭客組織「貼文槍手」（Ghostwriter），就專門針對烏克蘭軍隊人員的臉書帳號進行盜用。對此，Meta表示：「此駭客組織成功盜取部份帳號後，假扮帳號主人張貼影片，呼籲軍隊棄械投降。我們已經禁止了這些影片的分享功能。」

    此外，Meta也指出，已經刪除了200個在俄羅斯境內的「檢舉部隊」假帳號。這些帳號專門針對俄烏兩國批評戰爭的貼文，以「仇恨言論」等違反平台規定的藉口進行「動員式檢舉」，進而令其帳號被封鎖或刪除。

    俄羅斯的假消息攻略至今仍持續，但在此之前，Meta今（2022）年2月也曾宣布，已經查獲一個利用眾多假帳號偽裝成基輔居民，欲以假消息影響烏克蘭輿論的俄羅斯網軍組織。而雖然這個組織並沒有成功觸及很多烏克蘭民眾，但它背後的金主可以追溯到美國對俄制裁名單上的人士。

    俄「檢舉部隊」激增、烏救難組織頻遭「祖」

    以保護記者、社運人士帳號安全為主要訴求的烏克蘭數位安全實驗室（Digital Security Lab Ukraine）共同創辦人胡迪瑪（Vadym Hudyma）表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，「動員式檢舉」的頻率急遽攀升。

    胡迪瑪也強調，這讓很多真正的記者或社運團體的社群帳號遇到了很多難題，例如一些徵求和調度物資、募款的粉絲專頁，都在沒有藍勾勾認證的情況下被檢舉下架，取回帳號相對困難。胡迪瑪說：「我們已經快速恢復了大部分的帳號，但情況真的很慘。」

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