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    頓巴斯大決戰在即 烏副總理疾呼居民儘速撤離

    俄羅斯準備在烏克蘭東部頓巴斯發動大攻勢的跡象越來越明顯，烏克蘭副總理韋列舒克疾呼當地居民儘速撤離。（路透）

    俄羅斯準備在烏克蘭東部頓巴斯發動大攻勢的跡象越來越明顯，烏克蘭副總理韋列舒克疾呼當地居民儘速撤離。（路透）

    2022/04/07 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄軍撤出烏克蘭首都基輔以及北邊後，俄羅斯準備在烏克蘭東部頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）發動大攻勢的跡象越來越明顯，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）疾呼當地居民儘速撤離，若爆發大規模會戰後恐難以撤走。

    綜合媒體報導，烏克蘭副總理韋列舒克表示，俄軍可能在東部地區發起新一輪進攻，一旦大規模戰事爆發，將會無法提供協助給留下來的居民，他呼籲在哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克及頓內茨克地區的人應該要立刻撤離至安全地帶，否則之後恐將面臨死亡威脅。

    美國華府智庫「戰爭研究所（ISW）」情報顯示，俄軍完成從蘇梅州的撤退，此前從東北部撤退的部隊也持續被轉移到俄國的別爾哥羅德，以備調用到伊久姆和頓巴斯，許多資訊顯示額外俄軍裝備正在從不明方向抵達頓巴斯。

    ISW研判俄軍可能準備近期在頓、盧二州發動大攻勢，烏克蘭盧甘斯克州政府更表示，俄軍正在投入更多裝備到頓巴斯，準備三、四天內發動攻勢，不過ISW認為從烏克蘭其他區域轉調的受創俄軍單位、以及低素質的義務役補充兵，不太可能有足夠突破烏軍防禦的戰力。

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