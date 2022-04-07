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    軍武百科》KC-46A作戰加油能力超強 還可提供「空中醫療後送」

    美國空軍證實，其近日曾派遣KC-46A運輸／空中加油機，至北約東翼地區（NATO’s eastern front）執行作戰加油任務，圖為去年9月，KC-46A運輸／空中加油機在美國新罕布夏州（New Hampshire）一處空軍基地，執行「大象漫步」（Elephant walk）的編隊訓練。（擷取自美國空軍官網）

    美國空軍證實，其近日曾派遣KC-46A運輸／空中加油機，至北約東翼地區（NATO’s eastern front）執行作戰加油任務，圖為去年9月，KC-46A運輸／空中加油機在美國新罕布夏州（New Hampshire）一處空軍基地，執行「大象漫步」（Elephant walk）的編隊訓練。（擷取自美國空軍官網）

    2022/04/07 13:03

    相關新聞請見︰

    軍情動態》尚未獲IOC認證 美派KC-46A赴北約東翼地區出任務

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍證實，近日曾派遣KC-46A運輸／空中加油機，至北約東翼地區（NATO’s eastern front）執行作戰加油任務，而與較舊的KC-135「同溫層加油機」（KC-135 "Stratotanker"）相比，KC-46A具備更強的加油、運貨及「空中醫療後送」（aeromedical evacuation）能力。

    《美國空軍》官網介紹，在全面作戰能力（FOC）的狀況下，KC-46A運輸／空中加油機可為大多數具有接收能力的固定翼（fixed-wing）飛機加油，其配有一個由「線傳飛控」系統（fly-by-wire control system）驅動的空中加油伸縮套管（refueling boom），可滿足大型飛機所需的燃料承載率。

    此外，KC-46A機上所配置的加油軟管及椎型管系統（drogue system），增加了其空中加油伸縮套管操作其它附加任務的能力。

    據介紹內容，KC-46A具有混合載運乘客的能力，也能運送貨物，更可提供「空中醫療後送」的協助，其由2台高函道比發動機（high-bypass turbofan）提供動能，最高可運送2萬9484公斤的貨物，也具有自衛、防禦及通信功能，在競爭環境中更具生存能力。

    KC-46A運輸／空中加油機性能諸元：

    別名：KC-46「飛馬加油機」（KC-46 "Pegasus"）

    主要功能：空中加油、運輸

    製造商：波音公司（The Boeing Company）

    首飛時間：2015年9月25日

    生產年份：2013年迄今

    發動機：2台Pratt & Whitney PW 4062

    翼展長：47.5公尺

    機身長：48.5公尺

    機身高：15.5公尺

    最高載運重量：2萬9484公斤，能搭載58名乘客

    燃料容量：9萬6297公斤

    資料來源：美國空軍官網、維基百科

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