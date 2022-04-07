武力犯台將遭國際制裁！美副國務卿：中國應汲取俄侵烏教訓

美國副國務卿雪蔓表示，美國和盟邦、夥伴在烏克蘭戰爭後對俄羅斯實施的制裁，應該能夠讓中國國家主席習近平「汲取正確的教訓」，即試圖以武力奪取台灣的任何行動都是不可接受的。（美聯社檔案照）

2022/04/07 05:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日表示，美國和盟邦、夥伴在烏克蘭戰爭後對俄羅斯實施的制裁，應該能夠讓中國「很好地理解」向莫斯科提供物資支持可能面臨的後果。她說，北京應該從西方在烏克蘭問題上的協調反應中「汲取正確的教訓」，即試圖以武力奪取台灣的任何行動都是不可接受的。

雪蔓在聯邦眾議院外交委員會舉行的聽證會上說，美國的盟友和夥伴針對俄羅斯總統普廷、俄國經濟和寡頭的「制裁範圍」和出口管制，應該成為中國國家主席習近平的參考範例。

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雪蔓說：「我認為，這讓習主席能夠很好地理解，如果他以任何物資支援普廷，他會面臨什麼樣的後果。」「我們希望中國明白，任何此類行動都會獲得國際社會的回應，而不僅僅是美國的回應。」

中國拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的暴行，也迴避稱其為「入侵」，並批評西方對莫斯科的制裁。

近年來，北京和莫斯科的關係日益密切，包括今年2月宣布的「兩國友好沒有止境」夥伴關係。美國總統拜登3月間在一場視訊會談中警告習近平，提供任何物資支援協助俄國規避西方制裁，或對其提供軍事援助，都將面臨「後果」。拜登後來表示，中國知道自己的經濟前景是與西方聯繫在一起，而不是俄羅斯。

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