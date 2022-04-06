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    購俄能源350億vs.軍援烏國10億 歐盟首長促加強武裝烏克蘭

    歐盟外交政策首長波瑞爾6日在歐洲議會發表談話。（歐新社）

    歐盟外交政策首長波瑞爾6日在歐洲議會發表談話。（歐新社）

    2022/04/06 23:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟6日討論第5波對俄羅斯的制裁行動，歐盟外交和安全政策高級代表（Josep Borrell）6日以開戰以來，歐盟因為進口俄羅斯能源，付給俄國總統普廷的350億歐元，對比軍援烏克蘭的10億歐元，呼籲歐盟得繼續援助烏克蘭防禦需求。

    波瑞爾6日表示，自開戰以來，歐盟進口俄國能源共給了普廷350億歐元（約1兆台幣），而軍援烏克蘭為10億歐元（約308億台幣），「10億歐元是我們每天為了普廷提供我們能源付給他的金額」，他呼籲歐盟「得繼續武裝烏克蘭，少點掌聲、多點援助」。

    歐盟6日討論第5輪制裁措施，包括禁止購買俄國煤炭、全面禁止與俄國4大銀行交易、禁止俄國船隻進入歐盟旗下港口等。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5日表示，歐盟也正在研擬禁止進口俄國石油；德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，煤炭禁令只是邁向禁止所有俄國化石燃料的第一步。

    歐盟1年自俄羅斯進口的煤炭價值約40億歐元（約1235億台幣）；歐盟41%的天然氣、27%的石油進口自俄羅斯，但是各國家的比率略有不同。

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