為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    好害羞！中國開發咽拭子採樣機器人 網友驚呼「怪怪der」！

    中國開發出「咽拭子採樣機器人」，不少網友看完實測影片直呼「怪怪der」。（圖翻攝自抖音）

    中國開發出「咽拭子採樣機器人」，不少網友看完實測影片直呼「怪怪der」。（圖翻攝自抖音）

    2022/04/06 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，官方加強管控動作，擴大核酸採樣。為此，中國開發出「咽拭子採樣機器人」，首台近日在山東煙台市亮相，宣稱僅需42秒就能自助完成採樣。不過採樣過程被放到網路上，讓不少網友不禁害羞起來，直呼「動作怪怪der」。

    山東政府機關報《大眾網》 報導指稱，山東全省首台咽拭子採樣機器人日前在煙台市登場。該機器人由煙台清科嘉機器人聯合研究院與清華大學現代機構學與機器人化裝備實驗室聯合研發，號稱每人僅需42秒就能完成自助核酸採樣，有效率達100%，「產品擁有完全自主知識產權，且100%國產化，目前已經量產，將更好地助力疫情防控工作。」

    近日在影音平台抖音（Tiktok）上就有人分享實測影片，只見一名女子拿著手機到一箱體前掃描個人QR Code，確認身分後拿著領取來的一次性專用「咬口器」安裝到箱體的指定區域，隨後將嘴巴張開含住咬口器，照著機器人系統語音提示便可完成採樣，機器人會對樣本進行自動化收集、封存到專用設備，流程結束後會自動消毒。

    然而影片曝光後馬上造成熱議，不少人直指採樣過程很像在進行口交動作，令人非常害羞，網友紛紛調侃：「確定箱子裡面不是站真人嗎？」、「忽然羨慕機器人了」、「J個動作好像怪怪der 」、「發明者很單純，使用者很熟練，旁觀者很震驚」、「這樣的話我能在那看一天」、「我確定我看過類似的劇情」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國單日本土病例破2萬例 疫情遍及27省
    2022/04/06 10:22

    中國單日本土病例破2萬例 疫情遍及27省
    台灣疫情升溫該封城？醫：上海高壓清零仍日增1.3萬例
    2022/04/06 09:06

    台灣疫情升溫該封城？醫：上海高壓清零仍日增1.3萬例

    抗通膨選好宅 富宇哈佛苑學區保值佳
    中國女主播警告1區小心防疫 遭停職批評：沒把黨放第一位
    2022/04/06 06:59

    中國女主播警告1區小心防疫 遭停職批評：沒把黨放第一位
    影片流出！強押上海居民隔離 疑中國軍人動粗「不配合就揍」
    2022/04/05 21:59

    影片流出！強押上海居民隔離 疑中國軍人動粗「不配合就揍」

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播