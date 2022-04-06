好害羞！中國開發咽拭子採樣機器人 網友驚呼「怪怪der」！

中國開發出「咽拭子採樣機器人」，不少網友看完實測影片直呼「怪怪der」。（圖翻攝自抖音）

2022/04/06 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，官方加強管控動作，擴大核酸採樣。為此，中國開發出「咽拭子採樣機器人」，首台近日在山東煙台市亮相，宣稱僅需42秒就能自助完成採樣。不過採樣過程被放到網路上，讓不少網友不禁害羞起來，直呼「動作怪怪der」。

山東政府機關報《大眾網》 報導指稱，山東全省首台咽拭子採樣機器人日前在煙台市登場。該機器人由煙台清科嘉機器人聯合研究院與清華大學現代機構學與機器人化裝備實驗室聯合研發，號稱每人僅需42秒就能完成自助核酸採樣，有效率達100%，「產品擁有完全自主知識產權，且100%國產化，目前已經量產，將更好地助力疫情防控工作。」

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近日在影音平台抖音（Tiktok）上就有人分享實測影片，只見一名女子拿著手機到一箱體前掃描個人QR Code，確認身分後拿著領取來的一次性專用「咬口器」安裝到箱體的指定區域，隨後將嘴巴張開含住咬口器，照著機器人系統語音提示便可完成採樣，機器人會對樣本進行自動化收集、封存到專用設備，流程結束後會自動消毒。

然而影片曝光後馬上造成熱議，不少人直指採樣過程很像在進行口交動作，令人非常害羞，網友紛紛調侃：「確定箱子裡面不是站真人嗎？」、「忽然羨慕機器人了」、「J個動作好像怪怪der 」、「發明者很單純，使用者很熟練，旁觀者很震驚」、「這樣的話我能在那看一天」、「我確定我看過類似的劇情」。

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