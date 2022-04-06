中共中央屬意「黑警」任香港特首 預料僅1人參選

傳中共中央認定香港政務司長李家超（右）為下任香港特首的不二人選。（美聯社）

2022/04/06 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首選舉將至，現任特首林鄭月娥宣布不連任後，外界預估香港政務司長李家超與香港財政司長陳茂波為接班人選。李家超今（6日）宣布辭職，準備參選特首。中國全國政協委員劉兆佳等多名香港政界人士今天都說，警界出身的李家超是中共中央屬意的「不二人選」，且為避免「破壞團結」，中共中央也希望僅李家超1人參選。

綜合港媒報導，李家超今天下午5點30分召開記者會，宣布已向林鄭月娥遞交辭職信，若請辭獲中國北京中央政府批准，他將準備參選特首。香港特首選舉將於5月8日舉行，4月3日至16日為提名期。

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中國半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳今天說，李家超是中共中央眼中的「不二人選」，且這次特首選舉形勢較為特殊，中共中央不希望破壞「愛國陣營」團結，因此屬意讓李家超1人參選。

李家超宣布辭職後，港媒也風聲一面倒，紛紛刊出報導引述中國僑聯副主席盧文端、中國全國政協委員張志剛、香港行政會議成員林健鋒、香港保安局前局長黎棟國等香港政界人士，讚賞李家超為下任香港特首的合適人選。

中共中央派出機關香港中聯辦今天約談香港選委會多名選委，聽取特首選舉安排，隨後有選委向港媒透露，此次特首選舉將只有李家超1人參選。先前香港政界也早有消息指出，這次選舉很可能只有1人參選、高票當選，有建制派人士已經積極為李家超籌組競選團隊。

現年64歲的李家超在香港警界服務30多年，2017年獲任為香港保安局局長，任內主導修訂《逃犯條例》，引發反送中運動，民望一度探底，仕途卻扶搖直上，先是參與推動《香港國安法》，又於2021年6月升任為香港政務司司長，如今更劍指特首寶座。

李家超今天召開記者會宣布辭職，準備參選特首。（法新社）

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