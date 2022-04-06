終於硬起來！印度態度轉變譴責殺戮行為 支持公開調查布查屠殺

印度常駐聯合國代表蒂魯穆爾蒂5日譴責俄軍的殺戮行為，並支持公開調查布查屠殺事件。（圖翻攝自T.S. Tirumurti推特）

2022/04/06 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭以來，不只中國，印度也未曾公開表態譴責俄國，但在布查（Bucha）大屠殺事件被披露後，印度終於也硬起來，要求公開調查此案！

根據《BBC》報導，自從俄羅斯侵略烏克蘭，印度政府此前發出的聲明都沒有譴責俄國，在聯合國譴責俄方的各項決議中，印度也和中國一樣皆投棄權票。但本月初在基輔近郊城鎮布查拍攝到的不安影像震驚國際後，印度常駐聯合國代表蒂魯穆爾蒂（T.S. Tirumurti）週二（5日）在聯合國安理會上公開表明對俄國的態度改變。

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蒂魯穆爾蒂直言，自上次安理會召開會議討論烏俄戰事後，俄羅斯的入侵行動並沒有出現任何改善，甚至讓安全局勢和人道主義危機加劇惡化，印度明確譴責俄軍的殺戮行為，並支持國際展開公開且透明的調查。

另外，中國駐聯合國大使張軍同一天也在安理會會議上表示，有關布查平民遭屠殺的影像和報告令人「非常不安」，但他強調事件的真相應受到查核，任何指控也應基於事實，似乎仍有袒護俄國之意。值得一提的是，中國官媒們對布查屠殺一事至今始終保持沉默，甚至還有媒體指西方藉機炒作。

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