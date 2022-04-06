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    俄軍完全撤出烏克蘭北部 一張圖了解俄烏戰況

    專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map製作了烏俄戰爭走向圖。（圖擷取@War_Mapper 推特）

    專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map製作了烏俄戰爭走向圖。（圖擷取@War_Mapper 推特）

    2022/04/06 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，原本信心滿滿的以為可以快速吞併烏克蘭，但烏國奮勇抵抗與各國開始齊心制裁俄羅斯，讓俄軍屢屢吃鱉。

    專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War MapPO出1張照片，可以看到首都基輔周邊與北方區域已經沒有俄軍勢力，烏克蘭軍正加緊進攻赫爾松區域，俄軍則是開始往烏東伊久姆區域集結進攻。

    儘管俄軍已陸續從烏國北部撤出，但當地基礎設施被破壞嚴重，還有許多俄軍在各處與屍體間設置地雷、詭雷等，俄軍自4月1日占領了哈爾科夫東南部的伊久姆後，並開始修復橋梁、儲存物資、重整部隊等準備工作，烏國武裝部隊總參謀部稍早指出俄軍計劃透過具有侵略性的軍事行動，掌控烏東頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區的控制權。

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