為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    記得杜拜「露臀妹」嗎？ 辣模淚訴：烏東家鄉硝酸槽車遭炸飄毒氣

    2021年4月一群杜拜妙齡辣妹集體在大樓陽台拍攝裸照，遭當地警方逮捕並罰款。（圖翻攝自යම රජතුමා個人推特）

    2021年4月一群杜拜妙齡辣妹集體在大樓陽台拍攝裸照，遭當地警方逮捕並罰款。（圖翻攝自යම රජතුමා個人推特）

    2022/04/06 15:37

    〔即時新聞／綜合報導〕還記得去年曾在杜拜拍下「背部裸照」的辣模們嗎？這群「臀部小隊」（Butt Squad）的其中一位模特兒，家鄉就在烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區的小鎮。她近日向外媒透露，自己家園一處「鐵路槽車」爆炸，有毒氣體飄散空中，狀況很不樂觀。

    綜合外媒報導，去年在杜拜當地一座建築物陽台拍下「背部全裸」的辣模中，有一位就是來自烏克蘭、現年21歲的卡舒巴（Anastasia Kashuba）。目前人在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的她向《East2west News》透露，家鄉盧甘斯克州轄下的魯別日諾耶鎮（Rubizhne），近日因烏俄交戰而發生爆炸。

    卡舒巴表示，魯別日諾耶鎮一處裝有硝酸的「鐵路槽車」，疑似遭到俄軍鎖定攻擊，槽車爆炸後，一團黃色、紅色的有毒煙霧飄出，將天空給覆蓋，有鑑於戶外十分危險，許多鎮民都被迫待在家中。

    卡舒巴透露，她最後一次見到父親安德烈（Andrey）及母親埃琳娜（Elena）是在俄國2月24日發動戰爭前了，而最後一次收到雙親捎來的訊息，則已經相隔一個月了。她哭著說，自己家鄉的戰況相當激烈，很擔心父母的安危。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍奪回北部2邊境城市升起國旗 交由邊境警備隊管理
    2022/04/06 12:02

    烏軍奪回北部2邊境城市升起國旗 交由邊境警備隊管理
    美參謀首長：俄烏衝突恐成持久戰 曠日費時延續數年
    2022/04/06 11:37

    美參謀首長：俄烏衝突恐成持久戰 曠日費時延續數年

    吳淡如推薦投資 男主持連喊：跟！
    拍到了！親俄記者：瓦格納傭兵首次現蹤烏克蘭東部
    2022/04/06 11:08

    拍到了！親俄記者：瓦格納傭兵首次現蹤烏克蘭東部
    首位投誠飛行員！俄直升機脫隊開往烏克蘭投降 獲得1400萬元獎金
    2022/04/06 10:25

    首位投誠飛行員！俄直升機脫隊開往烏克蘭投降 獲得1400萬元獎金

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    不滿歐洲抵制俄天然氣 普廷揚言報復、監控糧食出口
    2022/04/06 08:15

    不滿歐洲抵制俄天然氣 普廷揚言報復、監控糧食出口
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播