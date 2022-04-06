記得杜拜「露臀妹」嗎？ 辣模淚訴：烏東家鄉硝酸槽車遭炸飄毒氣

2021年4月一群杜拜妙齡辣妹集體在大樓陽台拍攝裸照，遭當地警方逮捕並罰款。（圖翻攝自යම රජතුමා個人推特）

2022/04/06 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕還記得去年曾在杜拜拍下「背部裸照」的辣模們嗎？這群「臀部小隊」（Butt Squad）的其中一位模特兒，家鄉就在烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區的小鎮。她近日向外媒透露，自己家園一處「鐵路槽車」爆炸，有毒氣體飄散空中，狀況很不樂觀。

綜合外媒報導，去年在杜拜當地一座建築物陽台拍下「背部全裸」的辣模中，有一位就是來自烏克蘭、現年21歲的卡舒巴（Anastasia Kashuba）。目前人在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的她向《East2west News》透露，家鄉盧甘斯克州轄下的魯別日諾耶鎮（Rubizhne），近日因烏俄交戰而發生爆炸。

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卡舒巴表示，魯別日諾耶鎮一處裝有硝酸的「鐵路槽車」，疑似遭到俄軍鎖定攻擊，槽車爆炸後，一團黃色、紅色的有毒煙霧飄出，將天空給覆蓋，有鑑於戶外十分危險，許多鎮民都被迫待在家中。

卡舒巴透露，她最後一次見到父親安德烈（Andrey）及母親埃琳娜（Elena）是在俄國2月24日發動戰爭前了，而最後一次收到雙親捎來的訊息，則已經相隔一個月了。她哭著說，自己家鄉的戰況相當激烈，很擔心父母的安危。

මෙ වගෙ බැල්කෙනියක් තියෙන අපාර්ට්මන්ට් එකක් කියක් වෙයිද ????



Asking for a friend ???? pic.twitter.com/st7Tcjj8F8 — යම රජතුමා （@Yama_Rajano） April 4, 2021

Dubai 'Butt Squad' model worried for parents after Ukraine acid blast https://t.co/vH05Bb4ZCw pic.twitter.com/RCYeoLZmrP — New York Post （@nypost） April 5, 2022

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