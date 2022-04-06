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    布查大屠殺倖存者憶「屍橫遍野」 喊找女婿但應聲的是俄軍同夥

    俄羅斯軍隊近日撤出烏克蘭首都基輔郊區，布查鎮（Bucha）隨後發現曾遇大屠殺。（法新社）

    俄羅斯軍隊近日撤出烏克蘭首都基輔郊區，布查鎮（Bucha）隨後發現曾遇大屠殺。（法新社）

    2022/04/06 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊近日撤出烏克蘭首都基輔郊區，布查鎮（Bucha）隨後發現曾遇大屠殺，鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）表示，至少300名平民喪生，俄方否認暴行。布查居民阿布拉莫夫（Volodymyr Abramov）憶述俄軍如何毀掉家園、女婿奧列格（Oleg）怎麼死的，女兒艾莉娜（Iryna）忍不住悲痛直呼，「我希望他們也殺了我」。

    《BBC》報導，俄軍當時衝進阿布拉莫夫家前門，朝住家開火，並將阿布拉莫夫、艾莉娜與奧列格拖到院子裡。阿布拉莫夫說，俄兵把奧列格帶往外頭後扔手榴彈，試圖燒掉房子，他連忙滅火邊詢問女兒「奧列格在哪？」不過回答他的，是1名車臣士兵，「奧列格不會再幫你了」。

    艾莉娜表示，她在門外人行道上找到奧列格，從遺體姿勢來看，他可能被迫跪下且頭部近距離中彈處決，「俄軍什麼也沒問，只要他脫掉襯衫、跪下然後開槍」，她還朝著拖走丈夫的4名俄兵嗆聲「射我啊」，對方聞言舉槍又放下，愛女心切的阿布拉莫夫見狀趕緊把女兒拖回家，「奧列格臨死前，最後說的話，是問俄軍為什麼」。

    阿布拉莫夫透露，「那些士兵告訴我們有3分鐘時間可離開，還強迫我們穿拖鞋走人。布查宛若遭遇末日劫難，屍橫遍野、路上煙霧迷漫」，父女倆不得已躲進附近親戚家，近1個月後返抵家園時，原本想找地方埋葬奧列格，但他已筋疲力盡又怕俄軍，決定把奧列格安置於院子，後來被烏克蘭士兵運走，「如今我不曉得要如何找人」。

    報導提到，烏克蘭已開始在布查與鄰近的伊爾平地區，針對俄軍涉犯戰爭罪展開調查，據報截至目前為止，這兩處郊區發現了410具遺體，然而，隨著俄軍進一步撤離，恐有更多暴行將被揭穿，「更多的遺體、更多的亂葬崗」。

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