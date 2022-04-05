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    不只布查發生大屠殺 澤倫斯基：聯合國安理會形同虛設！

    烏克蘭總統澤倫斯基週二在聯合國安理會發表講話。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基週二在聯合國安理會發表講話。（路透）

    2022/04/05 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）台灣時間5日晚間在聯合國安理會上發表談話，痛批俄軍在基輔周邊犯下的殘酷戰爭罪行，呼籲安理會追究俄方責任，並向烏方提供安全保障。

    根據《CNN》報導，發生在基輔郊外城鎮布查（Bucha）的屠殺事件震驚國際，澤倫斯基週二親赴布查了解情況後，5日晚間在聯合國安理會上分享自己在布查看到的一切，強調類似的事件不會只有在布查發生，如基輔西北郊博羅江卡（Borodyanka）和其他已收復的地區，受害者人數恐怕更多。

    澤倫斯基憤慨地說：「俄軍故意殺害任何為我們國家服務的人，他們開槍打死手無寸鐵的婦女、兒童，摧毀無數個家庭，還企圖焚屍滅跡。他們殘忍切斷受害者的四肢、割斷喉嚨；婦女在孩子面前被強姦；甚至有受害者的舌頭被拔掉，只因侵略者沒有從受害者口中聽到他們想聽的話，俄軍在布查屠殺平民『只是因為好玩』，這些行為跟其他恐怖份子沒什麼不同！」

    面對俄方否認在布查屠殺平民，甚至反咬烏克蘭造假抹黑，意圖升高對抗情勢，澤倫斯基告訴安理會成員：「俄羅斯人一定會想方設法去責備所有人、合理化自己的行為...但我們有確切的證據，外國提供的衛星影像也成為鐵證，相關組織應該立刻、馬上進行全面且透明的調查。」同時他也呼籲，所有參與對烏國發動攻擊的人都應該以「戰爭罪」受審。

    最後澤倫斯基也批評包括安理會在內等國際組織至今毫無實質作為，「安理會主張維持國際和平與安全的責任跑到哪去了？現在看來顯然根本不存在！如果你們忘了，那我提醒你們，聯合國憲章第一章第一條，其目的就是要維護和平，而今該憲章從第一條就被違反了，其他條款的意義何在？」他殷切期盼，安理會能站出來追究俄方責任，並明確向烏國提供安全保障。

    烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄軍在基輔周邊犯下的殘酷戰爭罪行，呼籲聯合國安理會追究俄方責任，並向烏方提供安全保障。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄軍在基輔周邊犯下的殘酷戰爭罪行，呼籲聯合國安理會追究俄方責任，並向烏方提供安全保障。（路透）

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