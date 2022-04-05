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    武漢肺炎》香港第5波疫情已8136病歿 林鄭月娥：疫情急且猛

    香港特首林鄭月娥在今天清明節發出新聞稿，對染疫死亡的家屬及親友致以最深切慰問，指疫情來得「既急且猛」，遠超香港的防疫能力。（法新社資料照）

    香港特首林鄭月娥在今天清明節發出新聞稿，對染疫死亡的家屬及親友致以最深切慰問，指疫情來得「既急且猛」，遠超香港的防疫能力。（法新社資料照）

    2022/04/05 20:18

    〔中央社〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第5波疫情至今造成8136人染疫死亡，香港特首林鄭月娥在今天清明節發出新聞稿，表示對染疫死亡的家屬及親友致以最深切慰問，並指疫情來得「既急且猛」，遠超香港的防疫能力。

    香港第5波疫情累計8136人染疫死亡，整體死亡率增至0.7%。

    林鄭月娥表示，第5波疫情來得「既急且猛」，在2月初農曆新年後更急速惡化，遠超香港政府在抗疫鏈中各個環節的能力；數千名院舍員工和數萬名安養院院舍院友先後染疫，情況危急，至今累計超過8000人死亡，當中逾九成是65歲或以上的長者，「令人傷痛」。

    她表示，政府自3月初因應疫情變化，並參考援港抗疫的中國專家意見後，已將抗疫重點放在「三減」、「三重」、「一優先」，即全力減少死亡、減少重症、減少感染；處理一些重點人群、重點場所、重點機構；而且以老人為優先。

    林鄭月娥昨天正式宣布不會在下屆特首選舉尋求連任，並指「我家人係我最優先考慮，佢哋認為我夠鐘返屋企喇」（我家人是我最優先考慮，他們認為我到了回家的時候啦）。

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