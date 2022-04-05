為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    多國抗議人士封鎖德波公路阻俄貿易 喊話德國勿賺「髒錢」

    烏克蘭「反貪腐行動中心」執行長卡雷紐克在推特貼出封鎖德國、波蘭邊境公路，呼籲德國停止與俄貿易的抗議行動照片。（擷取自Daria Kaleniuk推特）

    烏克蘭「反貪腐行動中心」執行長卡雷紐克在推特貼出封鎖德國、波蘭邊境公路，呼籲德國停止與俄貿易的抗議行動照片。（擷取自Daria Kaleniuk推特）

    2022/04/05 20:19

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭、波蘭、英國和波羅的海3國等多國權益運動人士，4日封鎖波蘭與德國邊界的A2高速公路，要求歐盟停止與俄羅斯的貿易往來，並向德國喊話，不要與俄羅斯貿易，賺「髒錢」。

    參與這場抗議行動的群眾拿著多國國旗，以及在烏克蘭遭俄軍殺害民眾的照片，向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）喊話，停止與俄羅斯的國際貿易，「停止為俄羅斯的戰爭罪行提供資金」。

    烏克蘭公民組織「反貪腐行動中心」（AntAC）官網4日發布行動聲明說，幾週以來，「德國政府一直漠視他們的請求，因此展開這場和平的封鎖行動，「喚醒德國人的良知」，「我們是德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、英國以及烏克蘭的公民，在此要求德國總理蕭茲，停止與俄羅斯的貿易」。

    聲明指出，在超過10萬名俄國士兵每天持續殺害烏克蘭人的此刻，德國仍「繼續與俄羅斯貿易」，這些貿易支持了俄國經濟，「並且實際上為這場戰爭出資」；德國企業在俄羅斯付的稅，被用來購買和製作炸彈、飛彈等武器，然後用來殺害愛好和平的烏克蘭人和孩童，「停止在資金上支持這些佔領者。看看數百萬名在地下室生活超過一個月，躲避俄國佔領者的數百萬名烏克蘭人所受苦難。」

    參與封鎖行動的波蘭記者波勃洛維希（Pavel Bobolovich）說，「德國想賺錢，但是這數百萬元是灑著烏克蘭人的血，這是髒錢」，他反問德國，「如果俄羅斯現在殺害的是成千上萬的德國人，總理還會支持與殺人凶手貿易嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巴斯夫：若禁俄能源 德將陷二戰後最大經濟危機
    2022/04/05 19:33

    巴斯夫：若禁俄能源 德將陷二戰後最大經濟危機
    籲歐盟勿賺俄國「血歐元」 基輔拳王市長痛曝布查屠殺慘況
    2022/04/05 19:09

    籲歐盟勿賺俄國「血歐元」 基輔拳王市長痛曝布查屠殺慘況

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    澤倫斯基點名怒嗆 梅克爾堅持拒絕烏克蘭加入北約沒錯
    2022/04/05 18:59

    澤倫斯基點名怒嗆 梅克爾堅持拒絕烏克蘭加入北約沒錯
    還想賴？ 衛星圖像成鐵證 俄軍佔布查後就有橫屍街頭
    2022/04/05 18:19

    還想賴？ 衛星圖像成鐵證 俄軍佔布查後就有橫屍街頭

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    美歐醞釀擴大制裁俄國 波蘭總理：德國是主要「路障」
    2022/04/04 16:47

    美歐醞釀擴大制裁俄國 波蘭總理：德國是主要「路障」
    俄軍屠殺平民 澤倫斯基：請梅克爾來看看北約對俄讓步後果
    2022/04/04 16:04

    俄軍屠殺平民 澤倫斯基：請梅克爾來看看北約對俄讓步後果
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播