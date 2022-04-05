多國抗議人士封鎖德波公路阻俄貿易 喊話德國勿賺「髒錢」

烏克蘭「反貪腐行動中心」執行長卡雷紐克在推特貼出封鎖德國、波蘭邊境公路，呼籲德國停止與俄貿易的抗議行動照片。（擷取自Daria Kaleniuk推特）

2022/04/05 20:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭、波蘭、英國和波羅的海3國等多國權益運動人士，4日封鎖波蘭與德國邊界的A2高速公路，要求歐盟停止與俄羅斯的貿易往來，並向德國喊話，不要與俄羅斯貿易，賺「髒錢」。

參與這場抗議行動的群眾拿著多國國旗，以及在烏克蘭遭俄軍殺害民眾的照片，向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）喊話，停止與俄羅斯的國際貿易，「停止為俄羅斯的戰爭罪行提供資金」。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭公民組織「反貪腐行動中心」（AntAC）官網4日發布行動聲明說，幾週以來，「德國政府一直漠視他們的請求，因此展開這場和平的封鎖行動，「喚醒德國人的良知」，「我們是德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、英國以及烏克蘭的公民，在此要求德國總理蕭茲，停止與俄羅斯的貿易」。

聲明指出，在超過10萬名俄國士兵每天持續殺害烏克蘭人的此刻，德國仍「繼續與俄羅斯貿易」，這些貿易支持了俄國經濟，「並且實際上為這場戰爭出資」；德國企業在俄羅斯付的稅，被用來購買和製作炸彈、飛彈等武器，然後用來殺害愛好和平的烏克蘭人和孩童，「停止在資金上支持這些佔領者。看看數百萬名在地下室生活超過一個月，躲避俄國佔領者的數百萬名烏克蘭人所受苦難。」

參與封鎖行動的波蘭記者波勃洛維希（Pavel Bobolovich）說，「德國想賺錢，但是這數百萬元是灑著烏克蘭人的血，這是髒錢」，他反問德國，「如果俄羅斯現在殺害的是成千上萬的德國人，總理還會支持與殺人凶手貿易嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法