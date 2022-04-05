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    布查暴行犯眾怒 歐洲多國驅逐俄羅斯外交官

    義大利、丹麥、西班牙與瑞典今日宣布驅逐多名俄羅斯外交人員。圖為義大利外交部長迪馬尤。（法新社）

    義大利、丹麥、西班牙與瑞典今日宣布驅逐多名俄羅斯外交人員。圖為義大利外交部長迪馬尤。（法新社）

    2022/04/05 20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利、西班牙、瑞典與丹麥今（5）日相繼宣布驅逐多名俄羅斯外交人員，義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）表示，將30名俄羅斯外交人員驅逐出境是出於「國防安全顧慮」

    《路透》報導，迪馬尤在聲明中表示，「此措施是與其他歐洲以及大西洋夥伴國家之間的協議，考慮到與我們的國防安全有關，且與當前俄羅斯對烏克蘭不公正的侵略行為造成的危機也有關聯，這一舉動是必要的。」

    根據俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃事後表示，俄羅斯政府將做出相對應的回應。

    另一方面，丹麥也宣布驅逐15名俄羅斯外交官，同時丹麥外交部長科福德（Jeppe Kofod）譴責了俄軍在烏克蘭布查（Bucha）的戰爭罪行，但丹麥政府明確表示，不希望與俄羅斯全面斷絕外交關係，因此俄羅斯駐丹麥大使不在受驅逐人員之列。

    西班牙外交部長·阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）宣布，為了回應俄軍在烏克蘭的暴行，西班牙政府將驅逐25名俄國外交人員。

    瑞典則驅逐了3名俄國外交官，瑞典外交部長林德（Ann Linde）向媒體表示，「這是因為他們沒有遵守《維也納公約》，他們進行了非法的情報收集行動。」而關於俄軍在布查的「事蹟」，林德認為，「很明顯犯下了戰爭罪行。」

    根據《法新社》統計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟國家已經驅逐了230多名俄羅斯外交官，而在過去48小時內，有120多名外交官被遣返回俄國。

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