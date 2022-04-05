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    軍情動態》德國拒提供關鍵引擎 中國對泰國S26T潛艦軍售案恐夭折

    2017年泰國防衛與安全展中，泰國軍官仔細端詳S26T潛艦模型。（歐新社資料照）

    2017年泰國防衛與安全展中，泰國軍官仔細端詳S26T潛艦模型。（歐新社資料照）

    2022/04/05 16:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國可能取消購買中國潛艦的合約，原因是德國拒絕向中國提供交易文件列出的關鍵引擎！

    2017 年，泰國皇家海軍和中國船舶工業與海洋工程公司 （CSOC） 簽署了價值10.77億美元（約新台幣308億元），採購3艘 S26T柴油潛艦，首艦原定於2024年抵交付。不過泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）4日坦承，此一軍購案恐夭折，但他強調泰國和中國的政治和經貿關係不會受到影響。

    據泰國海軍一名發言人稱，泰國的採購協議要求中方為潛艦配備由德國MTU腓德烈斯哈芬公司（MTU Friedrichshafen GmbH）製造的MTU柴油引擎。但是，目前德國正禁止向中國出口MTU發動機，嚴格執行歐盟在1989天安門大屠殺事件後，對中國實施的武器禁運。

    S26T是中國海軍039A「元級」潛艦的出口型號，元級潛艦是宋級潛艦艇的改進升級版，是學習自俄羅斯基洛級的新生代柴電潛艦。根據美國國防部2021年涉及中國的軍事發展報告，截至2020年12月，中國還沒有向任何國家提供過元級潛艦。

    根據泰國海軍發言人蒙塔帕林（Pokkrong Monthatphalin）上週宣布的消息稱，中國方面提議用中國類似的引擎替代德國引擎，但是泰國海軍堅持履行最初的合約，不願妥協。

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