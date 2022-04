還想賴？ 衛星圖像成鐵證 俄軍佔布查後就有橫屍街頭

2022/04/05 18:19

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭已一個多月,近日部隊逐步撤出基輔周邊地區,然而當烏軍收復失土,在郊區小鎮布查(Bucha)發現屍橫遍野的慘狀映入眼簾,令人不安的畫面瘋傳,震驚國際。俄國防部堅決否認犯下屠殺平民惡行,但美國太空科技公司「Maxar Technologies」的商用衛星拍下過去一個多月來的影像,硬生生打臉俄軍。

根據《CNN》報導,俄羅斯國防部昨天(4日)否認在布查犯下令人髮指的屠殺罪行,還反咬是烏克蘭栽贓抹黑。不過,美國《紐約時報》週一指出,比對Maxar Technologies上月19日發布的一系列衛星影像,和烏方釋出平民遭殘忍殺害陳屍街頭的畫面,發現布查亞布倫斯卡街(Yablunska street)上個月的衛星影像中沿路就出現好幾個不明物體,如今證實,與烏方釋出影片中的遺體陳屍的位置相符。

報導指稱,從衛星圖像可以得知,至少從3月18日俄羅斯控制布查鎮以來,這些遺體就已經躺在街道上。

CNN也表示,上週五(4月1日)他們便針對烏方展示布查受害者的影片進行地理定位,認證確有此事。目前CNN已聯繫俄羅斯國防部回應此事。

