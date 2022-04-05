還想賴？ 衛星圖像成鐵證 俄軍佔布查後就有橫屍街頭

美國《紐時》比對Maxar Technologies衛星影像與烏方影片後指稱，至少從3月18日起，影片中出現的遺體就已經躺在布查街道。（歐新社）

2022/04/05 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭已一個多月，近日部隊逐步撤出基輔周邊地區，然而當烏軍收復失土，在郊區小鎮布查（Bucha）發現屍橫遍野的慘狀映入眼簾，令人不安的畫面瘋傳，震驚國際。俄國防部堅決否認犯下屠殺平民惡行，但美國太空科技公司「Maxar Technologies」的商用衛星拍下過去一個多月來的影像，硬生生打臉俄軍。

根據《CNN》報導，俄羅斯國防部昨天（4日）否認在布查犯下令人髮指的屠殺罪行，還反咬是烏克蘭栽贓抹黑。不過，美國《紐約時報》週一指出，比對Maxar Technologies上月19日發布的一系列衛星影像，和烏方釋出平民遭殘忍殺害陳屍街頭的畫面，發現布查亞布倫斯卡街（Yablunska street）上個月的衛星影像中沿路就出現好幾個不明物體，如今證實，與烏方釋出影片中的遺體陳屍的位置相符。

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報導指稱，從衛星圖像可以得知，至少從3月18日俄羅斯控制布查鎮以來，這些遺體就已經躺在街道上。

CNN也表示，上週五（4月1日）他們便針對烏方展示布查受害者的影片進行地理定位，認證確有此事。目前CNN已聯繫俄羅斯國防部回應此事。

The New York times and MAXAR have just proven with Satellite imagines that the atrocities in Bucha, have been before the Russian military left.#Ukraine #Russia

Source : @nytimes @Maxar pic.twitter.com/d4sMLXtZG0 — The RAGE X （@theragex） April 4, 2022

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