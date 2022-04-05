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    馬立波救難車隊再遭俄軍擋下 紅十字會代表竟遭拘留！

    紅十字會近日宣布二度進入馬立波協助難民疏散，但卻遭俄軍阻撓，至今未果。（路透）

    紅十字會近日宣布二度進入馬立波協助難民疏散，但卻遭俄軍阻撓，至今未果。（路透）

    2022/04/05 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）持續遭俄軍圍困，國際紅十字會（ICRC）本月2日宣布再度嘗試進入該城協助疏散難民，但至今無果。烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天（5日）表示，在俄軍阻撓下，紅十字會又被拒於城外，無奈返回札波羅熱（Zaporizhzhia）。

    根據《CNN》 報導，馬立波遭俄軍圍攻數週，陷入缺水、缺電、缺糧等嚴重人道危機，馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，目前仍有超過10萬人需要疏散，儘管俄羅斯明面上宣稱與烏克蘭達成開放人道走廊的協議，但攻擊仍未停歇，尚未有疏散巴士到達馬立波。

    自烏俄開戰以來便積極幫助馬立波平民的紅十字會，本月2日再次宣布從札波羅熱出發，嘗試進入馬立波，然而路途上的嚴峻情況讓紅十字會近日來都無功折返，俄方一再食言不讓人道車隊進入。

    烏國副總理韋列舒克5日又宣稱，由7輛巴士組成的車隊週一（4日）在紅十字會陪同下，順利到馬力波西邊一座同樣被俄軍控制的小鎮曼古什（Manhush），不過紅十字會代表卻在該鎮被俄軍拘留，在一番談判後，代表當天晚間就獲釋並將返回札波羅熱。

    韋列舒克接著說，目前7輛巴士車隊正從曼古什前往附近的別爾江斯克（Berdiansk）；烏方也計畫在週二於烏國周邊建立7條人道走廊。

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