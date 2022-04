親俄民兵用「二戰步槍」打仗... 新兵指控：沒被訓練就上戰場

2022/04/05 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊從烏克蘭首都基輔北方撤離,外界估計,俄軍將會重新整裝補給後,投入烏克蘭東部作戰。烏克蘭東部除了俄軍與烏軍以外,親俄的頓內茨克人民共和國(DPR)和盧甘斯克人民共和國(LPR)均有派兵支持俄軍作戰,不過有DPR新兵透露,他們沒有受過完整軍事訓練就被推上戰場,甚至還拿二戰時期的老舊步槍打仗。

根據《路透》報導,知情人士表示,DPR義務役新兵收到「莫辛-納干」步槍(Mosin-Nagant Rifle)當做武器,這款可以裝填5發子彈的步槍是帝俄時期所發配的制式手動步槍,在19世紀末期就已經研發,隨後俄羅斯帝國和蘇聯分別在一戰及二戰都使用這款步槍,莫辛納干步槍在幾十年前就已經停產,如今卻又出現在烏東戰場上。而近期在推特上也流傳數張照片,顯示DPR士兵手持裝有狙擊鏡的莫辛納干步槍。

DPR政府消息人士透露,有些義務役新兵被發配的武器是從二戰時期槍械庫中拿出來的莫辛納干步槍。一名曾在馬立波(Mariupol)作戰的俄軍士兵受訪時,他的確有看過DPR部隊的士兵帶著莫辛納干步槍。

《路透》報導指出,DPR在2月下旬宣布所有在役齡範圍內的男性都必須服兵役,一名新兵的妻子表示,在5名義務役士兵中,有4人在上戰場前沒有受過任何訓練。新兵妻子瑪麗娜(Marina)從丈夫的訊息中得知,她丈夫的部隊部署在頓巴斯,是專門吸引烏軍砲火的「砲灰部隊」,藉此讓其他部隊找出烏軍陣地、對其攻擊。

一名新兵接受《路透》採訪時表示,他在報到後隔天就被送到迫擊砲部隊,隨及執行戰鬥任務,但他強調:「我們根本什麼都沒學,我只在電影中看過迫擊砲,我不知道怎麼使用它。」新兵透露,他的所屬部隊被烏軍多次攻擊,造成慘重傷亡,他無奈地說:「我討厭戰爭,他們為什麼要把我丟到屠宰場裡面?」

另一名DPR新兵表示,他在2月下旬時入伍,但是當烏克蘭軍隊在頓巴斯地區(Donbass)西南部發起進攻時,他甚至還不知道自動步槍要怎麼使用,不過這名新兵並沒有說出烏軍的行動時間點。

然而所有受訪者都不約而同提到補給問題,DPR部隊基本上沒有安全的飲水,一人份的野戰口糧要給好幾個人分食,義務役新兵甚至提到:「我們的飲水來源裡面有死青蛙。」DPR政府消息人士坦言:「現在部隊的補給是場災難。」

