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    新加坡鬆綁防疫措施 酒吧夜店KTV將恢復營業

    新加坡今天宣布，包括酒吧、夜店、KTV、迪斯可舞廳等所有夜間娛樂場所19日起恢復營業，但只允許已完整接種疫苗的顧客進入。（歐新社）

    新加坡今天宣布，包括酒吧、夜店、KTV、迪斯可舞廳等所有夜間娛樂場所19日起恢復營業，但只允許已完整接種疫苗的顧客進入。（歐新社）

    2022/04/04 20:08

    〔中央社〕新加坡武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨穩，擴大鬆綁防疫措施之際，星政府今天宣布，包括酒吧、夜店、KTV、迪斯可舞廳等所有夜間娛樂場所，將從19日起恢復營業，但只能允許已完整接種的顧客進入。

    新加坡採取「與病毒共存」策略，近期Omicron疫情趨穩、加上疫苗覆蓋率高，3月29日起進一步鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數從最多5人至最多10人；民眾在戶外可選擇不戴口罩，但在室內場所仍須強制戴口罩。

    另外，當地受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊、停擺約2年的酒吧、夜店、KTV、迪斯可舞廳等夜間娛樂場所，也終於獲准重新營業。

    新加坡貿工部與內政部今天發布聯合新聞稿表示，自19日起，允許所有夜間娛樂場所完全恢復營業，這類業者需遵守與餐飲業、售酒場所及提供現場表演等場所一樣的安全管理措施，包括只允許完整接種者進入。

    星國採行「疫苗接種者有別」措施，目前只允許完整接種者到餐廳內用及進入商場等場所。

    另外，貿工部及內政部指出，針對夜店、迪斯可舞廳等允許顧客跳舞的夜間場所，顧客必須事先進行由專人監督的抗原快速檢測，取得陰性結果後才能進入。這類檢測在結果出爐後的24小時內有效。

    依星政府規定，夜間娛樂場所需遵守的安全管理措施包括每組最多有10名完整接種者；在入口處檢查顧客的疫苗接種狀態；室內需戴口罩，戶外可選擇不戴；沒戴口罩的情況下，每組顧客需保持至少一公尺社交距離。

    隨著新加坡Omicron疫情趨穩，單日確診人數逐漸下降，政府也逐步擴大鬆綁防疫措施，民眾生活漸漸恢復正常。

    星國衛生部通報，昨天新增3743人確診、新增4起死亡病例；至今累計110萬9744起確診病例，其中1276人病故。

    據衛生部統計，過去28天內共有27萬2788人確診，其中99.7%都是輕症或無症狀。截至2日，星國92%人口已完整接種，72%打了追加劑。

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