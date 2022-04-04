一條航線侮辱泰王？ 航空公司開愚人節玩笑恐面臨刑責

泰國越捷航空在愚人節惡作劇稱要開通一條國際航線，但卻意外惹怒保皇派，被控侮辱泰王瑪哈·瓦吉拉隆功（見圖）。（法新社）

2022/04/04 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕泰國越捷航空（Thai Vietjet）在愚人節時惡作劇稱要開通一條國際航線，但卻意外惹怒保皇派，被控侮辱泰王瑪哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），恐面臨刑事責任。

綜合外媒報導，泰國越捷航空4月1日在推特發文，稱將要開通泰國難府（Nan）-德國慕尼黑航線，卻意外引發爭議，極端保皇派揚言抵制，還派律師向警方報案，指控航空公司侮辱泰王。

請繼續往下閱讀...

這條推文沒有提到69歲的泰王瓦吉拉隆功，但他在德國有居所，帶著出生難府的貴妃詩妮娜逗留當地。瓦吉拉隆功在2019年加冕典禮不久後，冊封詩妮娜為貴妃，在此之前他才剛與第4任妻子、王后素提達完婚。

警方之後將決定是否根據苛刻的「冒犯君主法」，對航空公司員工提起刑事訴訟。該法條規定，誹謗君主制最高可處15年徒刑。

泰國越捷航空已刪除這則推文，並在2日發聲明道歉，稱高層不知道這條宣傳「泰國一個省和德國一個城市之間的航線」的推文，會引起許多公眾反應。

泰國越捷航空CEO表示，2名涉及此事的工作人員已被開除和減薪，並強調該公司沒有與種族、宗教、政治和機構相關的市場政策，並說他已向王室事務局請罪。

近年來，泰國學生主導的抗議活動已可見一些活動人士公開批評泰王長期待在國外等等。自2020年抗議活動開始以來，至少有183人被指控侮辱君主罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法