美底特律市長確診武肺！將以視訊續行公務

美國底特律市長杜根。（資料照，彭博）

2022/04/04 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州（State of Michigan）內的底特律市市長杜根（Mike Duggan）因咳嗽不止而進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，結果為陽性，所幸症狀輕微，將繼續透過視訊執行公務。

據《美聯社》報導，底特律市長杜根3日透過新聞稿指出：「2日早晨起床時，我出現了咳嗽症狀，因此在家中進行了武肺篩檢，結果為陰性，但我仍選擇待在家裡，而到了3日時，因為持續咳嗽，再次檢驗後，結果呈現陽性。」

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杜根透露，自身染疫後的症狀輕微，病徵很像一般感冒，而他的妻子也做了武肺篩檢，結果為陰性，未來他將在家中透過視訊軟體Zoom續行市長公務，直到醫生允許他能夠與其他官員面對面開會為止。

據報導，杜根已經施打了疫苗加強針，也是支持疫苗接種的擁護者。

自疫情流行以來，底特律市衛生部門通報逾12萬4200例確診個案、超過3300例死亡；而密西根州政府官員則指出，該州通報逾200萬例確診、超過3萬2800多人因武肺喪命。

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