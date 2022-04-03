俄軍傳遭烏國美酒毒殺 哥薩克人釀造「伏特加」才是正宗始祖

1名俄軍士兵被發現獨自躺在烏克蘭超市內酗酒，企圖忘記這場戰爭的一切。（翻攝自推特）

2022/04/03 17:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭開打後，除了軍事與政治角力之外，民間流傳的「都市傳說」也在網上掀起熱烈討論，最新瘋傳的是一名烏克蘭神秘阿嬤，竟招呼俄羅斯士兵吃下有毒的餡餅，導致8人死亡。烏克蘭軍方則證實，烏克蘭人正用一切可用的手段抵抗俄軍，包括在食物和伏特加酒中下毒，俄軍似乎難敵哥薩克人「正宗伏特加」的誘惑。

據烏克蘭國防情報總局的說法，在烏東哈爾科夫州的重要據點伊久姆附近，當地勇敢的烏克蘭人用毒餡餅「招待」俄羅斯聯邦第3摩托化步兵師的官兵，這些俄軍還愛喝烏克蘭的伏特加，結果因為中毒而死傷無數。烏國媒體紛紛盛讚，「神奇餡餅與奪命伏特加」為國立功。

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烏克蘭人繼承了當年哥薩克人（Cossacks）無所畏懼、英勇善戰的民族性，奮勇抵抗俄軍，而哥薩克人釀造的烈酒Horilka，也就是眾人熟悉的伏特加（Vodka）在烏克蘭的稱呼，相傳才是伏特加的正宗始祖。

所謂的哥薩克人，指涉一群居住在聶伯河、頓河下游一帶（約莫於今日的烏克蘭東部地區）的勢力。大致而言，他們是由當地的遊牧族群，加上周邊國家的逃難者或農奴集結而成，自14世紀左右零星出現在文字紀錄中。哥薩克人有著相對周邊國家鬆散的聯盟組織，不時向外侵擾附近城鎮或貿易商隊，就連鼎盛一時的鄂圖曼帝國也是束手無策。

烏克蘭人擺脫大斯拉夫民族思維，擁抱新的國家認同，而「哥薩克」成為團結烏克蘭人的象徵。烏克蘭國歌《烏克蘭尚未滅亡》（亦作《烏克蘭尚在人間》）最後的歌詞就是：「為了自由，我們將會獻出我們的肉體和靈魂，證明我們屬於哥薩克民族。」

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