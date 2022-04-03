防範俄羅斯進一步侵略 波蘭副總理：已準備好部署美國核武！

波蘭副總理卡欽斯基表示已準備好讓美國在波蘭境內部署核武。（歐新社）

2022/04/03 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，近期不少消息傳普廷（Vladimir Putin）的野心不只烏國，引發周邊國家警戒。其中收留最多烏國難民的波蘭官方今天（3日）更表示，不排除在其境內部署美國核武，同時也呼籲北約（NATO）在波蘭成立東歐作戰指揮總部。

綜合外媒報導，波蘭副總理、國家安全與國防委員會主席卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）3日接受德媒《Welt am Sonntag》採訪時表示，波蘭官方對美國在其領土部署核武一事持開放態度，相信此舉能夠大大增強對莫斯科的威嚇力量，同時他也歡迎美國在歐洲增加駐軍人數。

請繼續往下閱讀...

卡欽斯基也呼籲以美國為首的北約在波蘭成立東歐作戰指揮總部，並在這裡計畫和執行北約的行動，藉此向俄羅斯發出休想對東歐國家進一步侵略的明確信號。

此外，卡欽斯基透過《Welt am Sonntag》批評德國，希望德方對俄採取明確抵制立場，「我對德國政府的行為非常不滿，明明他們可以（向烏克蘭）提供更多武器，明明他們可以跳出來大力支持歐盟的石油禁運政策。你不能用數十億美元購買能源來支持俄羅斯，不管從政治還是道德角度，這都是不能夠被接受的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法