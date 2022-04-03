亞洲學習與病毒共存 外媒：南韓可能成為首個視為地方流行病國家

南韓96%的成年人已接種兩劑Covid-19疫苗。（路透資料照）

2022/04/03 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）報導，儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例居高不下，亞洲國家正在學習如何與病毒共存，包括南韓考慮不再將武肺歸類為一級傳染病、新加坡正在穩步取消防疫限制，其中南韓更可能成為全球第一個COVID-19疫情從大流行（pandemic）過渡到地方性流行病（epidemic ）的國家。

WSJ指出，南韓人均確診病例數是美國和英國峰值時的3倍，但停止了保持社交距離等防疫措施，南韓衛生官員最近稱，這種大規模爆發是必要的，在將COVID-19從最危險的傳染病類別中降級之前，是對衛生體系和國民的信心考驗。

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南韓96%的成年人接種了兩劑疫苗，該國的死亡率僅為0.13%，是全球病毒死亡率最低的國家之一，約只有美國和英國死亡率的1/10；南韓Omicron變種病毒的總體死亡率為 0.18%，但對於60歲以下的人，此數據接近於零，而季節性流感的致死率介於0.05%和 0.1%之間。

文中提到，西方國家如美國、英國、丹麥和冰島，相繼放棄戴口罩的規定，並表示下一階段是將病毒視為地方性流行病。南韓在亞洲國家中處於領先地位，這些國家在大流行的大部分時間裡將病例保持在較低水平，但現在由於高疫苗接種率使住院和死亡人數保持在較低水平，因此在病例數創紀錄的情況下，南韓對病毒的評估方式有所不同。

美國加州大學醫學院傳染病學教授莫妮卡‧甘地（Monica Gandhi）稱，基於高疫苗接種率和公眾對衛生體系的高度信任，南韓具備擺脫大流行的合理手段，有可能成為全球第一個COVID-19過渡為地方性流行病的國家。

WSJ報導稱，除南韓以外的其他亞洲國家也放寬了防疫規定，逐漸開始將COVID-19視為地方性流行病。全體人口疫苗接種率達92%的新加坡。最近取消了室外必須佩戴口罩的規定，已接種疫苗的旅客入境也無需隔離。

澳洲也開放了因大流行封閉的國境，取消旅客入境前需接受PCR篩檢的規定。日本則是自21日起，全面解除17都道府縣的「緊急事態宣言」，並放寬入境限制。

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