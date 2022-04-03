揪心！ 烏國兒童葬禮畫面曝光 母親哀慟輕撫兒子頭髮

有3具兒童的遺體躺在棺木，母親神情哀慟輕撫兒子的頭髮。（圖擷取自Ray_net_ua 推特）

2022/04/03 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍在戰爭期間的暴行天怒人怨，許多無辜的市民、婦女與孩童遭到生命上的損失，今日有張兒童葬禮的照片流出，讓網友看了都忍不住鼻酸。

推特帳號「Ray_net_ua」今日在貼出1張照片，可以看到照片中有3具兒童的遺體躺在棺木中，有1對父母蹲在其中一具遺體的旁邊，母親神色哀淒輕撫兒子的頭髮，該帳號在推文中稱「被俄羅斯法西斯份子殺害的烏克蘭兒童葬禮。」

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網友看到貼文後紛紛留言「心好痛」、「一些小天使逝去了」、「我不忍觀看這些景象」、「普廷應該在地獄中焚燒」、「我哭著祈禱，希望上帝結束這一切」、「他們只是孩子而已...」。

儘管俄羅斯軍隊陸續從基輔北方撤離，但越來越多的證據與消息顯示俄軍犯下的戰爭罪行，俄軍會在烏克蘭的土地上設置地雷，包括房屋、棄置車輛與裝備，甚至是遺體也被設置詭雷，甚至還砲擊盧甘斯克撤離平民車隊，甚至行刑式的槍決被綑綁的平民與孩童，烏克蘭方面也表示將蒐集俄軍的野蠻事蹟，並呈報給國際刑事法院，要讓這些侵略者的惡行付出代價。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

Похороны украинских детей убитых российским фашистами pic.twitter.com/SRrXJGFZX3 — Ray （@Ray_net_ua） April 2, 2022

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