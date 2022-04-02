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    愛沙尼亞外長：北約—俄羅斯關係基本法過時 應有長期圍堵政策

    愛沙尼亞外交部長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）3月3日訪問立陶宛，召開記者會。（美聯社檔案照）（記者管淑平攝）

    愛沙尼亞外交部長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）3月3日訪問立陶宛，召開記者會。（美聯社檔案照）（記者管淑平攝）

    2022/04/02 00:14

    〔編譯管淑平／綜合報導〕因侵略烏克蘭遭國際廣泛制裁的俄羅斯，總統普廷要求「不友好」國家向俄採購天然氣，須以盧布付款，遭德國、法國批評是「勒索」。愛沙尼亞外交部長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）1日表示，應該要有對俄羅斯的長期圍堵政策，也提議把一部分支付給俄國的能源費用、凍結的俄國資產用於烏克蘭戰後重建，做為俄羅斯對戰爭的補償。

    美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，酈梅茨1日在愛沙尼亞首都塔林，會見法國、立陶宛和拉脫維亞外長，她說，「必須要俄羅斯為他們在烏克蘭造成的毀滅性破壞和戰爭罪行負起責任」，此外，除了持續施壓俄羅斯停止這場戰爭，也必須考慮要如何讓俄羅斯補償他們所造成生命財產破壞，她提議，將支付給俄羅斯的能源費用一部分挪為烏國重建基金，制裁俄國所凍結之資產，也可以是這項基金的資金來源。

    談到歐洲區域安全，她強調強化北約東翼防禦的重要性，並指制定北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯雙邊關係的《北約—俄羅斯相互關係、合作與安全基礎法案》（Nato-Russia Founding Act）「已經過時」，呼籲要對俄羅斯有「長期的圍堵政策」，以及延續不承認俄國在烏克蘭佔領區的政策。

    拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）說，6月北約峰會「有必要考慮並且同意（北約）常態前進防禦」。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）說，歐盟這幾天會決定新的制裁措施，「目標是迫使普廷停止這場瘋狂的侵略行動」。

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