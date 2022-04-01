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    俄烏談判重要籌碼 外媒分析何謂中立國

    烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，為了尋求和平，願意討論烏國成為中立國的議題。（歐新社、法新社，本報合成）

    烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，為了尋求和平，願意討論烏國成為中立國的議題。（歐新社、法新社，本報合成）

    2022/04/01 14:35

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，為了尋求和平，願意討論烏國成為中立國的議題，一般說起中立國會想到瑞士，但其實這個概念內含不同的型態。

    《BBC中文網》報導，一個國家採取中立立場，代表該國不會在軍事上與其他國家結盟，以最具代表性的瑞士來說，該國從1815年以來，就一直保持中立國的原則，不僅在二戰時保持中立，甚至也未加入歐盟與北約，但英國布拉德福德大學（University of Bradford）國際安全與發展教授格林（Owen Greene）認為，隨著世界局勢的變動，瑞士愈來愈難維持中立地位。

    報導指出，奧地利也是一個奉行中立政策的國家，不過該國之所以中立，是因為二戰後曾被蘇聯、美國、英國和法國占領，蘇聯以奧地利保持中立為撤軍條件，目的是確保蘇聯和西方之間有緩衝區。

    不少人認為中立國與軍備無緣，但報導表示這是一種誤解，格林解釋，成為中立國，不代表不相信戰爭會爆發，而是不會主動參戰，因此中立與非軍事化是兩個不同概念。

    除了以上例子外，還有一種中立國是在國際關係中尋求政治中立，不涉及法律地位，像是不少亞洲小國家，在美中日三方爭霸下，只能維持平衡外交。

    至於烏克蘭會採取哪種中立模式，專家認為雖然可以定義為不加入北約，但若烏克蘭加入歐盟，由於伴隨著歐盟安全保證，俄羅斯可能因此表達反對。

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