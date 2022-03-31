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    俄戰術轉變？英軍事專家點「以守為攻」退防關鍵

    英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員沃特林指出，未來俄軍將「以守為攻」，退防至較易鞏固的陣地。（圖擷取自RUSI智庫官方YouTube）

    英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員沃特林指出，未來俄軍將「以守為攻」，退防至較易鞏固的陣地。（圖擷取自RUSI智庫官方YouTube）

    2022/03/31 17:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第36天，英國軍事專家分析，目前俄軍正努力克服後勤補給及指揮失準等問題，未來將「以守為攻」，退防至較易鞏固的陣地。同時指出，目前在首都基輔（Kyiv）的俄軍，不太可能直接前往烏東頓巴斯（Donbas）作戰。

    據英媒《BBC》報導，英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員沃特林（Jack Watling）指出，有鑑於俄軍先前推進首都基輔（Kyiv）的作為，導致軍隊暴露在外，讓烏軍取得反擊機會，因此，俄方目前已調整戰略，將基輔轉變為攻擊的「次要軸心。」

    沃特林表示，目前俄軍已撤退至更容易防禦、鞏固的陣地，未來他們將持續用大砲攻擊，防止這些已經固守的地方，遭到烏軍反擊。

    沃特林分析，目前部署在基輔周圍的俄軍，不太可能直接轉移至烏東頓巴斯地區，因為他們將會非常疲倦。

    沃特林指出，先前俄軍進入烏克蘭時，由於缺乏後勤補給，很難掌控戰事發展，但目前其指揮、控制能力皆有顯著提升，部隊間具備精準協調火砲發射的能力，情況有所轉變。

    此外，俄方也似乎較能掌握到士兵的所在位置，了解如何幫俄軍配置好作戰裝備，並提供足夠的後勤援助。

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