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    把握停火時間！烏克蘭派45輛巴士疾駛馬立波撤離居民

    馬立波市約有54萬名居民，圍城前期大約有15萬人安全撤離，隨著圍城戰進行，目前預估約還有17萬人受困在馬立波，烏克蘭估計城內恐已有1萬平民死亡。（路透）

    馬立波市約有54萬名居民，圍城前期大約有15萬人安全撤離，隨著圍城戰進行，目前預估約還有17萬人受困在馬立波，烏克蘭估計城內恐已有1萬平民死亡。（路透）

    2022/03/31 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰後，烏克蘭東南部重要港市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯猛攻，馬立波持續堅守，長期圍城戰令當地出現嚴重的人道危機，俄軍宣布台灣時間今（31日）下午2點馬立波停火，允許平民撤離，基輔方面派出45輛巴士疾駛馬立波，盼把握停火時間疏散平民。

    綜合外媒報導，俄羅斯國防部宣布馬立波停火，在當地時間31日上午10點（台灣時間今下午2點）開放一條通往別爾江斯克（Berdiansk）與札波羅熱（Zaporizhzhia）的人道走廊，俄國防部還要，聯合國難民署高級專員（UNHCR）和紅十字國際委員會（ICRC）直接參與這停火協議。

    對此烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，昨晚已接獲紅十字國際委員會通知，俄羅斯準備開放從馬立波人道走廊，她表示，將派出45輛巴士來疏散馬立波居民。

    馬立波市約有54萬名居民，圍城前期大約有15萬人安全撤離，隨著圍城戰進行，目前預估約還有17萬人受困在馬立波，開戰後烏克蘭多次與俄軍聯繫，試圖建立人道走廊，好讓受困在馬立波的平民撤離，但絕大多數撤離行動都以失敗告終，烏克蘭估計城內恐已有1萬平民死亡。

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