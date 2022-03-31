嗑藥全身整組壞光 男毒蟲陰莖注古柯鹼下場腫脹潰爛還壞死流湯

一名男子靠靜脈注射服用古柯鹼成癮，但長期吸毒之下，身上可以注射的部位大多受損，他異想天開把藥打進陰莖的靜脈。示意圖，與本文無關。（資料照）

2022/03/31 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子靠靜脈注射服用古柯鹼成癮，但長期吸毒之下，身上可以注射的部位大多受損，他異想天開把藥打進陰莖的靜脈，事後整組性器官與腹股溝、右腳感到劇痛；這名男子忍了3天才求醫，陰莖腫脹潰爛，被建議切除壞死部位。

《太陽報》介紹了這起發生在美國紐約的病例；當事人是一名35歲男子，有長期透過靜脈注射服用古柯鹼的吸毒史，導致皮膚肌肉潰爛發炎，找不到血管打針。在此情況下，他異想天開，選擇對自己的陰莖下手。

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這名男子將古柯鹼打入陰莖的深背靜脈，打完後隨即感受到強烈疼痛；疼痛感隨著時間而增長，陰莖、陰囊、腹股溝與右腿都疼痛難忍，3天後才出現在當地醫院急診室。醫師檢視他的傷口，發現他的陰莖腫脹潰爛，還有嚴重惡臭分泌物，部分組織已經壞死。當事人向醫師坦言，他在過去14天內曾2度靠陰莖深背靜脈注射古柯鹼。

醫師馬上幫他注射抗生素，也建議他切除陰莖壞死部位，但當事人拒絕，醫師只能持續投藥。當事人服用5天抗生素後又吃了10天的藥，病情好轉但不願接受戒毒輔導，後來便失聯，醫師也無從得知當事人現況。

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