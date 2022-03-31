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    中國東航賠償金額成焦點 亞洲空難判賠低於歐美

    中國東航MU5735客機21日墜落於廣西地區，圖為同型客機（法新社檔案照）。

    中國東航MU5735客機21日墜落於廣西地區，圖為同型客機（法新社檔案照）。

    2022/03/31 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國日前發生嚴重空難，東航MU5735客機21日墜落於廣西地區，機上123名乘客與9名機組人員全數罹難，災後隨即而來的是賠償事宜，而中國方面依法賠償基準為每位乘客40萬元人民幣（約新台幣180萬元），和歐美比起來低了不少。

    《BBC中文網》報導，中國《國內航空運輸承運人賠償責任限額規定》規定，國內航空運輸承運人對每名旅客的賠償責任限額為人民幣40萬元，因此在這次空難中，中媒紛紛對此數字進行討論，不過以過往事件來看，航空公司的賠償金額有時會高於法定金額。

    報導指出，以國際標準來看，一般採用的是聯合國國際民航組織通過的《蒙特利爾公約》（Montreal Convention），賠償限額約為113.2萬人民幣（約新台幣510萬元），不過蒙特利爾公約通常適用於國際運輸，而非一國領土內的航班。

    至於全球空難賠償金額最高的是美國，平均達到520萬美元（約新台幣1.48億元），亞洲國家普遍偏低，大約為50萬美元（約新台幣1431萬元），中國已經有學者呼籲，應當把賠償金限額調到100萬人民幣（約新台幣451萬元）。

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