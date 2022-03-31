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    對前線戰況和制裁一無所知... 白宮：普廷已察覺被官員欺瞞

    美國白宮通訊辦公室主任貝丁菲爾德證實，普廷的顧問及幕僚誤導普廷，普廷目前已感覺到自己被軍方誤導。（美聯社）

    美國白宮通訊辦公室主任貝丁菲爾德證實，普廷的顧問及幕僚誤導普廷，普廷目前已感覺到自己被軍方誤導。（美聯社）

    2022/03/31 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，但俄羅斯總統普廷卻傳出被底下幕僚誤導，不知當前戰況以及經濟局勢，美國白宮通訊辦公室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）30日在記者會中證實，普廷的顧問及幕僚誤導普廷，普廷目前已感覺到自己被軍方誤導，導致普廷與軍方高層之間緊張。

    綜合外媒報導，貝丁菲爾德表示，普廷的顧問及幕僚誤導普廷，並沒有和他說俄軍表現有多糟糕，俄羅斯經濟受到國際制裁所引發的重大影響也沒向普廷報告，原因是普廷的幕僚們不敢告訴他真相。貝丁菲爾德指出，普廷目前已經察覺到自己可能被軍方誤導，導致他和軍方高層之間存在緊張關係。

    貝丁菲爾德說，美國提出這些訊息，是為了顯示入侵烏克蘭對俄國來說是個戰略錯誤，就長遠來看，入侵行為讓俄羅斯弱化，在世界舞台上日漸孤立。

    美國國防部發言人柯比（John Kirby）認為，若普廷在不知道烏俄戰況的真實情況下，可能不會致力於以和平談判結束衝突。另外柯比也提到：「你不知道這樣的領導者會怎樣應對壞消息。」

    軍事分析人士指出，俄軍在烏克蘭遭受慘痛損失，而俄羅斯已經重新制定俄軍在烏克蘭的戰爭目標，這讓普廷可以更容易「贏得面子」。

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