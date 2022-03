嘴還硬！俄官媒主持人不演了 比中指嗆「俄國會讓烏克蘭消失」

2022/03/30 20:48

〔即時新聞/綜合報導〕隨著烏俄戰爭白熱化,俄方似乎也不打算繼續掩飾其企圖!俄羅斯國官媒主持人、知名同志記者克拉索夫斯基(Anton Krasovsky)近日就公開在鏡頭前嗆聲「讓烏克蘭消失」。

白俄羅斯反對派媒體《NEXTA》29日在推特分享一段來自俄羅斯國營電視台「Russia Today」(RT)的訪談內容,主持人為曾公開出櫃的克拉索夫斯基。影片可見克拉索夫斯基情緒激動嗆聲,稱俄方會盡一切手段「讓烏克蘭消失」,還揚言要到烏克蘭燒掉烏國憲法,最後朝鏡頭比了一個中指。

影片隨即引發熱議,烏克蘭外交官謝爾巴(Olexander Scherba)也分享這段畫面,直言俄方已毫不掩飾其野蠻的企圖,先前羅織一堆藉口入侵烏克蘭,眼看久攻不下終於不耐煩,直接公開他們就是想要吞併的目的。

