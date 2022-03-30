美國確診數破8000萬 FDA批准第4劑疫苗防堵

美國武漢肺炎確診病例突破8000萬，FDA已批准50歲以上與免疫不全者可接種第4劑疫苗。（路透資料照）

2022/03/30 16:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例30日突破8000萬大關，Omicron亞變種BA.2已成為主導毒株。美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准50歲以上與免疫不全者可接種第4劑疫苗。

據約翰霍普金斯大學（JHU）統計，截至台灣時間今（30）日下午4時，美國累計確診病例達8001萬9128例，死亡超過97萬8000人。美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，BA.2占美國新增病例的半數以上。根據CDC模型，在截至3月26日的一週，BA.2引發的感染病例占美國感染病例的51%至59%，高於前一週估計的39%。

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與此同時，有跡象表明，美國東北部部分地區的感染病例正在再次上升。根據CDC的數據，該地區的BA.2感染病例最多，包括紐約和新澤西在內的地區的BA.2感染病例超過70%。

上週，白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）警告，鬆懈防疫、加上武肺疫苗的保護力隨著時間消退，美國在未來數週恐面臨新一波疫情高峰。

美國跟進以色列、瑞典等國，FDA週二（29日）宣布開放50歲以上民眾或是免疫不全者，施打第4劑疫苗，也就是第2劑加強針，民眾可選擇莫德納或BNT疫苗，與第3劑須間隔至少4個月；選打單劑型嬌生疫苗與追加劑的民眾，也可再追打1劑mRNA疫苗。

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