習藉反腐除政敵 中共省級領導平均在任1.6年創40年最短

習近平自2013年擔任中國領導人後所發起的反腐運動，已導致中共省級領導幹部頻繁被輪替，平均任職時間僅1.6年，創下近40年來最短。 （路透）

2022/03/30 16:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，習近平自2013年擔任中國領導人後，藉反腐運動來清除政治對手，已導致中共省級領導幹部頻繁被輪替，平均任職時間僅1.6年，創下近40年來最短。

華府智庫布魯京斯研究所約翰．桑頓中國中心主任李成編輯的數據發現，2021年中共省級領導的平均任職時間僅1.6年，這是李成回溯資料至1985年以來的最短平均任期，當時省級領導的平均任職時間為4.5年。

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李成在一篇文章指出，過去幾十年，中共省級領導的任職時間一直在縮短，自習近平展開反腐運動後，這個現象就加速了。

隨著習近平準備在今年下半年舉行的中共第20次全國代表大會打破先例，確保第3個5年任期，這場藉反腐之名清理中國政府的運動帶來了額外的好處，即讓習近平清除潛在的政治對手，中國各地的低階官員也在20大之前爭奪晉升的機會。

習近平在2013年上任後不久就發出信號，不會容忍任何骯髒的官員，各級政府的數百萬中共幹部已被逮捕，最早的反腐肅清運動受害者之一是周永康，他曾是中共中央政治局9位常委之一，他因受賄、濫用職權和洩露國家機密而被判處終身監禁，此舉打破了中國精英政治中誰不可觸碰的禁忌。

李成還寫道，須向省級領導報告的省、市長，職位也面臨頻繁的輪替。根據李成在3月27日所寫的文章，2021年省、市長的平均任期僅為0.8年，低於1985年的2.5年。

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