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    美國愛荷華州爆發禽流感 將撲殺150萬隻母雞和火雞

    美國愛荷華州州農業官員29日宣布，州內有2個養雞場爆發禽流感，為了預防傳染將撲殺逾150萬隻母雞和火雞。（美聯社）

    美國愛荷華州州農業官員29日宣布，州內有2個養雞場爆發禽流感，為了預防傳染將撲殺逾150萬隻母雞和火雞。（美聯社）

    2022/03/30 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日再爆出禽流感疫情，愛荷華州（Iowa）州農業官員昨（29日）宣布，州內有2個養雞場爆發禽流感，為了預防傳染將撲殺逾150萬隻母雞和火雞。

    綜合外媒報導，此次發生禽流感的商業養雞場，其中一間在距離愛州首府狄蒙（Des Moines）以西約96公里的格斯里郡 （Guthrie County），這間農場將撲殺約150萬隻蛋雞，另一間則在漢密頓郡（Hamilton County）的火雞農場，距離狄蒙以北約1.6公里處，則將撲殺約2萬8千隻火隻，這些雞隻被殺死後，通常會被掩埋在農場的堆肥坑中。

    報導指出，愛荷華州獸醫凱桑（Jeff Kaisand）透露，感染源疑似來自遷徙中的野鳥，把這種病毒傳染給雞群。愛荷華州農業部長奈格（Mike Naig）則表示，由於這波春季遷徙會持續數月，因此禽流感有可能惡化，「很大程度將取決於氣候和農場生物安全控施」。

    奈格說，目前已向美國農業部尋求幫助，以因應當前疫情，該州希望在24小內撲殺所有遭受感染的鳥類，以防止病毒擴散。

    衛生官員則強調，此種疾病不會對公共衛生造成重大威脅，目前也尚未發現人類感染禽流感案例，家禽產品仍能安全食用，因為遭受感染的鳥類皆不會進入食物供應中。

    據悉，愛荷華州為美國最大雞蛋生產地和第6大火雞生產地，自今年1月1日至今，美國境內已有17個州的商業或私人養雞場爆發禽流感，至少有約25個州的野鳥身上都發現了病毒，其中愛荷華州自本月初以來，就發現7個商業養雞場和2個後院雞群中發現感染。

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