俄精銳空降部隊本月被擊潰 指揮官、參謀長證實雙雙陣亡

俄羅斯空降部隊「第331近衛空降團」本月18日遭到烏軍擊潰，當時俄羅斯官方罕見報導「指揮官在內有5人喪命」，部分名單則於近日被披露，該團參謀長札羅夫上校（見圖）確認身亡，俄羅斯官員也在社群平台上哀悼。（翻攝自推特）

2022/03/30 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯空降部隊「第331近衛空降團」本月18日遭到烏軍擊潰，當時俄羅斯官方罕見報導「指揮官在內有5人喪命」，部分名單則於近日被披露，該團參謀長札羅夫上校（Ігоря Жарова，Igor Zharov）確認身亡，俄羅斯官員也在社群平台上哀悼。

綜合外媒報導，第331近衛空降團為俄羅斯精銳部隊之一，卻在本月18日遭到烏軍痛擊，喪失多名將士，俄羅斯官媒也罕見承認此事，讓烏軍士氣大振；當時烏克蘭部隊軍官斯特凡（Anatoliy Shtefan）就披露，該團「精英」指揮官蘇哈列夫（Sergey Sukharev）遭到擊殺。

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斯特凡昨日再宣布，當天參謀長札羅夫上校也遭到俄軍擊殺，另外還有2名中尉陣亡，分別為維舍戈羅德采夫（Andrey Vyshegorodtsev）以及葉夫根尼（Rozhenko Evgeny）。

俄羅斯國家杜馬（下議院）副主席伊戈申（Igor Igoshin）也在俄國社群平台「VKontakte」上貼出參謀長的死訊，並為其哀悼。

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