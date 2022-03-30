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    烏克蘭戰事啟發 美軍2大司令研擬中國侵台對策

    美國歐洲司令部司令兼北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高指揮官沃特斯（Tod Wolters）29日出席參議院軍事委員會的聽證會。（法新社）

    美國歐洲司令部司令兼北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高指揮官沃特斯（Tod Wolters）29日出席參議院軍事委員會的聽證會。（法新社）

    2022/03/30 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國歐洲司令部司令兼北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高指揮官沃特斯（Tod Wolters）29日表示，美國正在以俄羅斯入侵烏克蘭為範例，討論中國入侵台灣的對策。

    《政客》（Politico）報導，沃特斯29日在參議院軍事委員會的聽證會上說，預計在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲長期需要更多美國駐軍，為了強化北約東翼對抗莫斯科，美國已將駐歐美軍增加到10萬人，但在戰爭結束後，美國需要再次增加兵力。

    他還提到美國與盟國對俄羅斯入侵烏克蘭的應對方式，作為中國入侵台灣時的西方回應範例。沃特斯說，他已經與美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）就此事進行討論，兩人會談重點在於模擬印太地區爆發戰事時的對策。

    他提到，兩人就俄羅斯在烏克蘭採取的實際行動、盟友和夥伴所採取的應對方式，以及行動執行後的影響進行了分享。

    沃特斯表示，阿奎利諾非常關注烏克蘭戰爭，因為台灣所面臨的狀況非常類似，他與阿奎利諾分析美國與西方盟國的反應，希望有助於阿奎利諾在未來解決問題。

    報導提到，五角大廈高層警告說，中國入侵台灣可能遲早會發生，美軍相信北京正在密切關注烏克蘭戰事和西方的反應。

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