美軍在波蘭訓練烏軍？美國防部：僅移交武器「聯絡」

拜登前往波蘭慰問82空降師士兵時，意外透露美軍在波蘭訓練烏軍，美國國防部表示，只是移交武器時「聯絡」一下而已。（路透）

2022/03/30 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前脫口透露「美軍正在波蘭訓練烏克蘭軍隊」，引起外界熱議，美國國防部29日對此澄清，駐波蘭美軍只是向烏軍移交武器後稍微「聯絡」一下而已，並非傳統意義上的訓練。

綜合外媒報導，美媒《政客》（Politico）曾報導拜登前往波蘭慰勞美軍第82空降師官兵所提及的內容，拜登當時對官兵說：「你們『到了那裡之後』將見證烏軍抵抗俄國的勇猛。」此話被外界解讀為暗示美軍即將前往烏克蘭作戰。但拜登事後表示，他指的是在波蘭訓練的烏軍和美軍交談，也間接透露出美軍在波蘭訓練烏軍。

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美國國防部發言人柯比（John Kirby）29日表示，拜登所說的並不是傳統意義上的訓練，駐波美軍只是在將武器移交給烏軍時，和烏軍「聯絡」而已。柯比也提到，近期包括10架F-18戰機在內的機隊，以及200多名人員將前往東歐部署。

白宮消息人士則向《CNN》透露，美軍確實在波蘭一個軍事基地中向烏克蘭人提供「指導」，但這並不等於正式訓練，指導相對來說更具即時性，目前波蘭已成為向烏克蘭移交武器的轉運站。

美國歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）上將29日在參議院軍事委員會的聽證會對美國國會議員表示，美國一直都有提供進入烏克蘭相關援助的建議，但美軍目前並未訓練駐波烏軍，美國在當地有「聯絡人員」接受各項建議，但與大家所理解的培訓及訓練不同。

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