俄國正撤離基輔周圍？ 美國防部：「重新部署」而非撤軍

美國國防部發言人柯比（John Kirby）29日表示，雖然少數俄軍離開基輔周圍，但這看起來像重新部署，而非大規模撤軍。（法新社）

2022/03/30 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯29日承諾，將「大幅」減少對烏克蘭首都基輔、東北部切爾尼戈夫的軍事行動，美國國防部29日表示，雖然少數俄軍離開基輔周圍，但這看起來像「重新部署」，而非大規模撤軍，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）仍想佔領整個烏克蘭。

綜合媒體報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）29日在例行記者會上說，「克里姆林宮最近聲稱將減少在基輔周圍的軍事攻擊，或是有關俄國將撤軍的報導，任何人都不應該被愚弄。」他告訴媒體，雖然五角大廈最近幾天看到少數俄軍撤離基輔周圍，但這些行動看起來像重新部署，而非大規模撤軍。

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柯比說，應該準備好關注俄國對烏克蘭其他地區的重大攻勢，五角大廈最近有看到「明顯跡象」顯示，俄軍正在重新部署在烏克蘭東部頓巴斯地區的軍事行動。

他強調，從俄羅斯上個月入侵烏克蘭開始，克里姆林宮所宣稱的官方說法與實際行動不一致，像是俄羅斯稱要「和平解放頓巴斯」，但俄國卻在戰爭初期迅速將軍隊推進基輔，表明烏克蘭首都才是俄國的軍事目標。

柯比說，普廷的目標遠遠超出頓巴斯，俄羅斯還沒有實現佔領基輔的目標，也沒有實現征服烏克蘭的目標，俄羅斯仍可能對烏克蘭實施大規模攻擊。

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