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    英相強森防疫期間違規開趴 警方初步開20張罰單

    2022/03/29 18:34
    英國警方今天表示，將建議對英國首相強森（Boris Johnson）辦公室與住處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。(法新社、歐新社；本報合成)

    英國警方今天表示，將建議對英國首相強森（Boris Johnson）辦公室與住處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。(法新社、歐新社；本報合成)

    〔中央社〕英國警方今天表示，將建議對英國首相強森（Boris Johnson）辦公室與住處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。

    路透社報導，初步調查強森的幕僚違規開了多場飲酒派對，甚至強森也親自參加了幾場，警方目前正在調查於唐寧街與內閣辦公廳（Cabinet Office）舉辦的12場集會。

    倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發布聲明表示，「我們今天將初步開出20張違反COVID-19防疫規定罰單」，並稱罰款金額將由英國警察協會刑事紀錄辦公室（ACRO）訂定。

    英國首相強森的辦公室與首相官邸在防疫期間舉辦了多次派對，強森也曾參加過幾場，警方調查後宣布，將建議開出20張罰單。（法新社）

    英國首相強森的辦公室與首相官邸在防疫期間舉辦了多次派對，強森也曾參加過幾場，警方調查後宣布，將建議開出20張罰單。（法新社）

    違反COVID-19防疫規定的民眾會收到定額罰單，參與超過15人以上集會的罰款金額是800英鎊（約新台幣3萬元）。

    警方表示，不會證實罰單是開給哪場集會的參加者，因為這可能暴露對方身分。

    強森幕僚開趴的同時，英國民眾卻因為嚴格防疫規定，甚至無法參加親友葬禮，或是與醫院的臨終親友告別，因此消息一出引發大眾怒火。

    警方表示，在調查過程中發出超過100份問卷，詢問與會者參加集會的原因。強森也收到這類問卷。

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