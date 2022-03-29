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    香港+7596！疫情慢慢降溫 官員示警可能反彈

    香港今天新增7596例確診。圖為香港民眾戴口罩防疫。（歐新社）

    香港今天新增7596例確診。圖為香港民眾戴口罩防疫。（歐新社）

    2022/03/29 19:04

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，今（29）日宣布新增7596例確診與149例死亡，整體死亡率微幅攀升至0.65％。港府官員說，新增7000多例還是很高的數字，呼籲民眾假期時仍應避免去人多擁擠場所。

    綜合港媒報導，香港今天新增7596例確診，其中3164例經PCR檢測確診，4432例經快篩確診。另外也新增149例死亡，包含129人在過去1日內病逝，以及20例延後通報的死亡個案。

    香港自1月爆發第5波疫情後，至今累計113萬1157例確診，其中7358人死亡，整體死亡率約0.65％。香港衛生防護中心統計指出，此波疫情未接種疫苗患者死亡率約3.05％，接種1劑的死亡率約0.87％，接種2劑死亡率約0.13％，接種3劑死亡率約0.03％。

    香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，疫情有緩慢下降跡象，但新增7000多例還是很高的數字，人流增加可能會讓疫情反彈，呼籲民眾假期時盡量少去人多擁擠的場所。

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