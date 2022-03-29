為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    威嚇日本？ 俄千島群島軍演試射「白蛉」超音速飛彈

    俄羅斯軍艦發射白蛉飛彈。（取自俄羅斯國防部官網）

    俄羅斯軍艦發射白蛉飛彈。（取自俄羅斯國防部官網）

    2022/03/29 18:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日俄關係轉趨緊張，俄羅斯國防部上週五（25日）宣布，東部軍區在與日本有主權爭議的千島群島（即日方稱北方四島）進行軍事演習。《俄羅斯衛星通訊社》28日消息，俄羅斯太平洋艦隊稱，在彼得大帝灣舉行的演習中，該艦隊的飛彈艇發射「白蛉」超音速飛彈，成功直接命中50多公里以外的靶船。

    彼得大帝灣是日本海最大的海灣，其中最大港口海參崴（俄文名「符拉迪沃斯托克」）也是俄羅斯太平洋艦隊的所在地。

    演習中發射的「白蛉」反艦飛彈，俄羅斯代號P-270/3M-80，北約代號為SS-N-22「日炙」（Sunburn），由俄羅斯彩虹機械製造設計局在20世紀70年代設計生產，是一種超音速低空自尋反艦巡弋飛彈，在低空的飛行速度超過2馬赫。

    報導稱，演習中由4艘飛彈艇組成的打擊群發射了2枚飛彈，假想敵艦為一艘漂浮靶船。

    俄太平洋艦隊稱：「在演習的實訓部分，R-298號和R-29號飛彈艇演練了實施飛彈攻擊的全套操作，使用『白蛉』巡弋飛彈對水面目標進行實彈射擊，成功直接命中50多公里以外的目標。」

    日本早前因俄羅斯出兵烏克蘭，向俄國實施多項制裁，俄方採取反制，中斷與日本的和平條約談判，並退出與日本關於南千島群島聯合經濟活動的交流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與日本鬧翻！俄羅斯在日俄爭議島嶼展開軍演
    2022/03/26 16:11

    與日本鬧翻！俄羅斯在日俄爭議島嶼展開軍演
    日前才入侵日本領空 俄羅斯宣布將在日俄爭議領土進行軍演
    2022/03/11 20:40

    日前才入侵日本領空 俄羅斯宣布將在日俄爭議領土進行軍演

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    無視領土爭議 俄計畫在南千島群島增建軍事設施
    2021/08/09 20:36

    無視領土爭議 俄計畫在南千島群島增建軍事設施
    日媒獲取俄國密件 傳「遠東飛彈防線」將在近期完成
    2019/09/03 07:09

    日媒獲取俄國密件 傳「遠東飛彈防線」將在近期完成

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播