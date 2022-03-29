威嚇日本？ 俄千島群島軍演試射「白蛉」超音速飛彈

俄羅斯軍艦發射白蛉飛彈。（取自俄羅斯國防部官網）

2022/03/29 18:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕日俄關係轉趨緊張，俄羅斯國防部上週五（25日）宣布，東部軍區在與日本有主權爭議的千島群島（即日方稱北方四島）進行軍事演習。《俄羅斯衛星通訊社》28日消息，俄羅斯太平洋艦隊稱，在彼得大帝灣舉行的演習中，該艦隊的飛彈艇發射「白蛉」超音速飛彈，成功直接命中50多公里以外的靶船。

彼得大帝灣是日本海最大的海灣，其中最大港口海參崴（俄文名「符拉迪沃斯托克」）也是俄羅斯太平洋艦隊的所在地。

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演習中發射的「白蛉」反艦飛彈，俄羅斯代號P-270/3M-80，北約代號為SS-N-22「日炙」（Sunburn），由俄羅斯彩虹機械製造設計局在20世紀70年代設計生產，是一種超音速低空自尋反艦巡弋飛彈，在低空的飛行速度超過2馬赫。

報導稱，演習中由4艘飛彈艇組成的打擊群發射了2枚飛彈，假想敵艦為一艘漂浮靶船。

俄太平洋艦隊稱：「在演習的實訓部分，R-298號和R-29號飛彈艇演練了實施飛彈攻擊的全套操作，使用『白蛉』巡弋飛彈對水面目標進行實彈射擊，成功直接命中50多公里以外的目標。」

日本早前因俄羅斯出兵烏克蘭，向俄國實施多項制裁，俄方採取反制，中斷與日本的和平條約談判，並退出與日本關於南千島群島聯合經濟活動的交流。

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