為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奢侈內裝曝光！墨西哥總統豪華專機3年賣不掉 改租借給人開趴

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    2022/03/29 16:02

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥前總統卡德隆（Felipe Calderon）在2006年到2012年執政期間以約2億1800萬美元（約新台幣63億3072萬元）買下豪華總統專機，新上任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上任後，認為這奢華客機等於是在「侮辱」國民，決定出售，但是3年來卻乏人問津，現決定出租給民眾開趴。

    綜合外媒報導，提倡撙節度日的墨西哥總統羅培茲歐布拉多上任後，矢言出售這架豪華總統班機，不過3年來卻乏人問津，羅培茲歐布拉多現宣布，如果有人「要結婚、想帶親朋好友搭機兜風」，或者是開生日派對與舉辦員工旅遊，可以來租借這架前總統專機，不過他並未透露租借價格。

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘，從2016年2月開始，共進行了214次正式飛行，主要是由2012年至2018年時執政的墨西哥總統潘尼亞尼托搭乘，2018年以後再也沒飛行。

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斯洛伐克專機秀國徽國名 學者：傳達準官方關係
    2021/12/05 23:48

    斯洛伐克專機秀國徽國名 學者：傳達準官方關係
    斯洛伐克43人訪團抵台 政府專機現「國名國徽」引注目！
    2021/12/05 17:52

    斯洛伐克43人訪團抵台 政府專機現「國名國徽」引注目！

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    藍委批搭專機宣講「民進黨沒錢嗎」 蘇揆：不像國民黨揩油變黨產
    2021/12/03 12:58

    藍委批搭專機宣講「民進黨沒錢嗎」 蘇揆：不像國民黨揩油變黨產
    美專機訪台深具意涵 吳斯懷：應與美中台戰略情勢變化有關
    2020/11/23 18:09

    美專機訪台深具意涵 吳斯懷：應與美中台戰略情勢變化有關

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播