奢侈內裝曝光！墨西哥總統豪華專機3年賣不掉 改租借給人開趴

這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

2022/03/29 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥前總統卡德隆（Felipe Calderon）在2006年到2012年執政期間以約2億1800萬美元（約新台幣63億3072萬元）買下豪華總統專機，新上任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上任後，認為這奢華客機等於是在「侮辱」國民，決定出售，但是3年來卻乏人問津，現決定出租給民眾開趴。

綜合外媒報導，提倡撙節度日的墨西哥總統羅培茲歐布拉多上任後，矢言出售這架豪華總統班機，不過3年來卻乏人問津，羅培茲歐布拉多現宣布，如果有人「要結婚、想帶親朋好友搭機兜風」，或者是開生日派對與舉辦員工旅遊，可以來租借這架前總統專機，不過他並未透露租借價格。

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這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘，從2016年2月開始，共進行了214次正式飛行，主要是由2012年至2018年時執政的墨西哥總統潘尼亞尼托搭乘，2018年以後再也沒飛行。

這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，經7000萬美元的客製化改造，內有數間尊榮客房、私人浴室，浴室鋪上大理石地板，最多可供80人搭乘。（路透）

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