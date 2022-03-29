相信「弱者就會挨打」 外媒分析普廷為何對西方從友好變仇恨

俄國總統普廷。（美聯社）

2022/03/29 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷發動侵烏戰爭，與西方世界的關係勢如水火，但把時間到退約20年前，當時的普廷剛拿下大權，與歐美關係良好，甚至還曾向美國前總統柯林頓提出俄國加入北約的想法，如今一切都出現變化，外媒撰文分析普廷20多年來的轉變。

《紐約時報》報導，普廷生於1952年，在蘇聯與納粹德國的戰爭陰影下長大，這讓他年輕時就明白一個道理：「弱者就會挨打」，1991年起，他在聖彼得堡市長辦公室負責吸引外資的工作，這讓他在執政初期，對西方保持審慎的開放態度。

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報導表示，普廷執政之初曾到德國以德語發表演說，當時他對德國議會表示，俄羅斯是一個友好的國家，目標是歐陸的和平穩定，有德國議員回憶當時的情景，他說普廷用溫和的聲音說著德語，會讓你相信他說的話。

普廷也曾經深得美國前總統小布希的信任，執政的頭8年裡，也確實為俄羅斯帶來經濟上的繁榮，但有學者認為，普廷成長於蘇聯世界，這個世界認為，只有成為鄰國的統治者，俄羅斯才稱得上是大國，然而2003年開始，俄國的鄰國開始往西方傾斜，其中也包括烏克蘭。

從2004年開始，普廷對西方的態度趨於強硬，並在2007年於慕尼黑安全會議上發布演說，當時普廷表示，美國超越了自己的國界，給世界帶來單一權力中心，這有害而且危險，到了2012年，報導認為普廷已經成了不同的人，他對西方滿懷憤怒，加上2008年金融危機，讓他相信西方正在衰落。

總結來說，普廷執政的最初目的是恢復俄國的繁榮，接著他開始相信，擁有石油與高科技武器的俄羅斯，可以站在世界頂尖的地位。

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