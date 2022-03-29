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    稱蒲亭不應再執政 拜登：表達怒火非政策宣示

    2022/03/29 05:21

    〔中央社〕美國總統拜登近日指俄國總統蒲亭不應繼續執政，引發軒然大波。拜登今天解釋，他是表達內心「正義怒火」，非政策改變宣示；他重申蒲亭不應繼續執政，並駁斥他的發言可能讓情勢惡化。

    拜登（Joe Biden）26日訪問波蘭，致詞時脫稿說出「不應讓蒲亭（Vladimir Putin）繼續執政」，引發外界議論。白宮官員雖急忙出面緩頰，澄清美國不尋求俄國政權更迭，但部分人士仍憂心拜登言論恐導致俄烏情勢進一步升級。

    拜登今天在白宮被記者追問此事時表示，他沒有要收回發言，他是表達內心對蒲亭殘忍行徑的「正義怒火」（moral outrage），並非做出政策改變宣示。

    他強調，他在致詞前才與受戰火影響的烏克蘭家庭碰面，發言是傳達個人感受，他不為自己所說的話感到抱歉。

    至於是否擔心他的言論可能導致俄烏情勢升級，拜登直接了當地說：「不，我不擔心，完全不擔心」。他也表示不擔心自己發言被俄羅斯拿來做文章，因為「沒人相信我是在說要扳倒蒲亭，沒有人會這麼相信」。

    拜登指出，他所說的話比較像是個願望（aspiration），希望蒲亭不應繼續執政。他直言，像蒲亭那樣的人不該統治國家，但事與願違，「不過不代表我不能表達我對此的憤怒」。

    拜登也重申，蒲亭不應繼續執政，就像壞人不應繼續做壞事，但這不代表美國政策是會做出任何事、以任何方式扳倒蒲亭。（編輯：張佑之）1110329

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