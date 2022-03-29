沒人收屍！俄軍戰死曝屍荒野遭野狗啃食 驚悚畫面曝光

美國退伍軍人瓦斯奎茲在Telegram上分享一段俄國大兵遺體曝屍荒野，遭野狗啃食的驚悚影片，引發熱議。（圖翻攝自推特）

2022/03/29 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國退伍軍人瓦斯奎茲（James Vasquez）響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）號召，放下工作離開加州前往烏國前線作戰，近日他更在通訊軟體Telegram上分享一段俄國陣亡大兵遺體曝屍荒野，遭野狗啃食的驚悚影片，引發熱議。

根據《每日星報》 報導，烏俄戰爭白熱化，烏國駐守在尼古拉耶夫（Mykolaiv）的少將馬爾申科（Dmytro Marchenko）日前就嗆聲稱，現在烏國街道上都是俄軍的屍體，烏方沒好心到會幫忙收屍，這些可憐的人都將成野狗的食物。

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沒想到馬爾申科一席嗆爆發言竟成真，響應號召成為國際傭兵赴烏作戰的美國退伍軍人瓦斯奎茲，時常在社群平台分享自己與戰友在前線的狀況與戰功，近日他又在Telegram上分享一段驚人影片，只見一具已經開始腐爛的俄軍遺體，正被3隻野狗啃食。

瓦斯奎茲坦言，看到這樣的狀況確實不是個開心的事，同時他喊話，他們不會射殺任何一名投降的俄國士兵，強調如果犯罪就勇敢接受審判就好，至少可以活下去，否則就會像影片中的人一樣，成為「狗糧」。

美國退伍軍人瓦斯奎茲在Telegram上分享一段俄國大兵遺體曝屍荒野，遭野狗啃食的驚悚影片，引發熱議。（圖翻攝自推特）

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