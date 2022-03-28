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    反習文章再現 中國民眾撰文盼阻止習近平連任

    習近平可望在中共20大破例連任總書記，反習文章卻接連出現。（歐新社檔案照）

    習近平可望在中共20大破例連任總書記，反習文章卻接連出現。（歐新社檔案照）

    2022/03/28 17:59

    〔中央社〕習近平可望在中共20大破例連任總書記，反習文章卻接連出現。一篇標榜民間角度的文章近日開始流傳，直指習近平私慾膨脹，並細數他各項政策的失敗，盼各界阻止他連任，以免中國萬劫不復。

    與1月間出現、長達4萬字的「客觀評價習近平」一文相較，這篇題為「禍國殃民的習近平必須下台」的文章僅約5500餘字，較無引經據典之處，而是偏向民間視角及感受。旅美中國民主派人士創辦的「議報」指出，文章作者是「身在大陸的中國網民」。

    文章指出，習近平為能在中共20大續任總書記而「著力控制社會」，但中國發展到今天「人們自由散漫慣了」。然而，疫情給了習近平機會，把防疫高度政治化，打著防疫名義對全社會實現半管制狀態，有時還完全管制。民眾毫無權利保護自己，只能忍氣吞聲地配合防疫。

    文章說，幾個月以來，百姓被折騰的不勝其煩，但是敢怒不敢言。中國經濟被折騰得百業凋零，只有醫療行業一直獨秀。現在的中國就像個「大集中營」，溫水煮青蛙，中國人對這種不自由的狀態已經習慣了，試問這樣的社會持續下去，會有活力嗎？

    這篇文章指出，俄烏之戰中國明明可選擇中立或支持烏克蘭反侵略，為國家謀取更大利益。但習近平偏偏把中國與俄羅斯綁架起來，與世界為敵，讓本來就糟糕的外部環境更加糟糕。

    文章說，習近平正亦步亦趨地效仿俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），但教訓就在眼前。如果普廷不連任20年，見好就收，就會名垂青史，也不會有今天的局面，如今搞不好就遺臭萬年，成為俄羅斯民族的罪人。歷史再次證明，人在台上久了，再加上年紀大，就會糊塗，所以再偉大的人也不能做太久。

    文章提到，習近平在中國才做10年就沒人敢說話了，眼睜睜看著他「穿著皇帝的新衣到處裸奔，更別說他再連任五年了」。那對中國和中華民族的傷害是很巨大的。

    這篇文章指出，10年前中國百業振興、國庫充裕、世界關係良好、民生得到改善；10年後，中國除醫療外百業凋零，國庫空虛開始靠「割韭菜打土豪」過日子。除俄羅斯、北韓、巴基斯坦等少數國家，與世界主要國家關係變得越來越敵對，與周邊國家關係緊張互不信任，中國與世界的關係重新回到了原點，趕上了剛建政時期。

    文章說，如今又到中國黨政換屆關鍵期，照理應是60歲左右的「60後」全面上台執政。但由於習近平私慾膨脹，打破現有政治規矩與慣例，冒險修憲取消任期限制，準備學習普廷連任20年，讓「60後」執掌天下夢碎，這種作法遭到大多數人的反對。

    文章最後說，習近平「必須到期下台」，否則中國社會會加速敗壞倒退，百姓以後的日子會越發困難，中華民族的復興也成為痴人說夢，不管是中共官員、還是中國百姓都不想為習近平陪葬。在歷史的關鍵時刻，請有志之士和中國人民「作出正確的選擇並一起努力，阻止習近平連任，阻止習近平將中國陷入萬劫不復之地」。

    議報刊出《禍國殃民的習近平必須下台》文章。（擷自議報網站）

    議報刊出《禍國殃民的習近平必須下台》文章。（擷自議報網站）

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