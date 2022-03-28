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    四度因戰爭出逃！這一家人去年逃過神學士 今年又成烏克蘭難民

    一個阿富汗裔家庭去年好不容易逃離神學士政權來到烏克蘭，沒想到才過半年又被迫成為難民。圖為烏克蘭難民，與本文提及人物無關。（法新社）

    一個阿富汗裔家庭去年好不容易逃離神學士政權來到烏克蘭，沒想到才過半年又被迫成為難民。圖為烏克蘭難民，與本文提及人物無關。（法新社）

    2022/03/28 19:09

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵至今逾一個月，數百萬名難民出逃，其中一個阿富汗裔家庭更是四度因戰爭逃離家園，去年神學士（Taliban，或譯塔利班）重新掌權，這一家人輾轉來到基輔，沒想到落腳才半年時間，竟又成為烏國難民，悲慘遭遇令人不勝唏噓。

    根據《CNN》 報導，去年8月15日，激進組織神學士進佔阿富汗首都喀布爾（Kabul），阿富汗裔男子胡賽尼（Sayed Hosseini）及妻子馬蘇瑪（Masuma Hosseini）帶著3個孩子逃到烏克蘭首都基輔，沒想到才待半年左右，俄羅斯上月24日大舉入侵，一家人再度被迫成為難民出逃。

    胡賽尼向CNN表示，其實他們已經四度因為戰爭逃離家園，第一次是1979年，前蘇聯入侵阿富汗，展開將近10年的蘇阿戰爭，胡賽尼和妻子馬蘇瑪2人逃到伊朗，待戰事平息才回家；沒想到2001年，神學士首次掌權，夫妻倆二度逃到伊朗，直到美國幫助推翻神學士，兩人順利回到家鄉。

    馬蘇瑪表示，他們的大女兒現在在美國工作和讀書，目前她和丈夫帶著18歲的兒子和2歲的小女兒來到波蘭，暫住波蘭一戶好心人家中，他們希望能盡速以難民身分前往加拿大，與大女兒相聚。

    這一生數度因戰火被迫逃難的夫妻倆感慨表示，他們由衷希望這個世界不再有戰爭，所有人都能和平共處；他們也期盼，烏克蘭能早日恢復和平，因為他們很喜歡這個國家的一切。

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